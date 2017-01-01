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أعضاء أمانة ''البيجيدي'' يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 19:02 أعضاء أمانة البيجيدي يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل | بوليتيك
أعضاء أمانة ''البيجيدي'' يتقاطرون على مقر حزبهم لحسم الإئتلاف الحكومي المقبل
يشهد المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، في هذه اللحظات تقاطر أعضاء الأمانة العامة للحزب لعقد إجتماع حاسم حول الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة المقبلة.

شوف تيفي

يشهد المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، في هذه اللحظات تقاطر أعضاء الأمانة العامة للحزب لعقد إجتماع حاسم حول الأحزاب التي ستتشكل منها الحكومة المقبلة.

وبدأ حلول أعضاء الأمانة العامة للحزب منذ الساعة الخامسة مساء في إنتظار الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للإتفاق والتداول في نتائج الإجتماعات الأخيرة التي قادها بن كيران مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية .

وحسب مصدر من داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وخلافا لما يتم تداوله بأن إجتماع اليوم سيكشف عن الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، قال ذات المصدر أن الأحزاب التي سيجتمع بها بن كيران في الأيام المقبلة، هي حزب الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.

وقال ذات المصدر، أن البلاغ الذي سيصدره الحزب عقب إجتماع اليوم سيعلن من خلاله الحزب بشكل صريح عن عدم تواجد حزب الإستقلال في الحكومة المقبلة إن لم يطرأ أي تغيير في اللحظات الأخيرة من نهاية الإجتماع، نظرا لأن أغلبية أعضاء الأمانة حسموا بشكل كبير في إستبعاد حزب الميزان يضيف ذات المصدر.

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البلاغ الحكومة الإستقلال الميزان بن كيران شوف تيفي

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