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بعد إشاعة موتها..نسيمة الحر تعود ببرنامج جديد على القناة الثانية

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 18:49 بعد إشاعة موتها..نسيمة الحر تعود ببرنامج جديد على القناة الثانية | ثقافة و فنون
بعد إشاعة موتها..نسيمة الحر تعود ببرنامج جديد على القناة الثانية
في الوقت الذي أشيعت أخبار عن وفاة الإعلامية نسيمة الحر، كانت السيدة منكبة على التحضير لبرنامجها الجديد، حيث من المنتظر أن تعود للشاشة ببرنامج جديد.

شوف تيفي

في الوقت الذي أشيعت أخبار عن وفاة الإعلامية نسيمة الحر، كانت السيدة منكبة على التحضير لبرنامجها الجديد، حيث من المنتظر أن تعود للشاشة ببرنامج جديد.

وكشف مصدر مطلع أن نسيمة ستعود ببرنامج خيري اسمه "وعد الحر"، حيث دأبت على تقديم البرامج الخيرية كان آخرها برنامج "الخيط الأبيض" الذي يصالح المتخاصمين منذ سنة 2009.

وستبدأ القناة في بث البرنامج الجديد خلال السنة الجديدة، حيث يأتي بعد التخلي عن تسجيل حلقات أخرى لبرنامج "الخيط الأبيض"، الذي لاق نجاحا وانتشارا واسعا.

 

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نسيمةالحر دوزيم الخيط الأبيض

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