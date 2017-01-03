خطير وبالصورة.. تلميذة تشرمل زميلتها بشفرة حلاقة بسيدي قاسم ﻿

قامت تلميذة بالقرب من مؤسسة ابن تومرت الإعدادية بسيدي قاسم، نهاية الأسبوع المنصرم، بشرملة زميلتها في الدراسة بواسطة شفرة للحلاقة.

"شوف تيفي"

قامت تلميذة بالقرب من مؤسسة ابن تومرت الإعدادية بسيدي قاسم، نهاية الأسبوع المنصرم، بشرملة زميلتها في الدراسة بواسطة شفرة للحلاقة.



وفي التفاصيل، دخلت التلميذتان في عراك عاد، تبادلتا خلاله الضرب والسب والقدف، قبل أن تقوم إحداهما بتوجيه طعنة للثانية بواسطة "زيزوار" على مستوى الوجه مخلفة لها جرحا عميقا.



وفور حدوث الواقعة، حلت المصالح الأمنية بعين المكان، حيث تم إيقاف المعتدية، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى بمدينة سيدي قاسم لتلقي العلاجات الضرورية.