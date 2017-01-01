 عاجل..مصيبة تهز المحمدية: شخص حاول إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ لافاليز فكان مصيره الموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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عاجل..مصيبة تهز المحمدية: شخص حاول إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ لافاليز فكان مصيره الموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 18:25 عاجل..مصيبة تهز المحمدية: شخص حاول إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ لافاليز فكان مصيره الموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل..مصيبة تهز المحمدية: شخص حاول إنقاذ شاب من الغرق في شاطئ لافاليز فكان مصيره الموت..وهذه هي التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن شاطئ لافاليز بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير وتواجد كثيف لرجال الوقاية المدينة من أجل انتشال جثة شاب، مات غرقا بطريقة مروعة ومؤلمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن شاطئ لافاليز بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير وتواجد كثيف لرجال الوقاية المدينة من أجل انتشال جثة شاب، مات غرقا بطريقة مروعة ومؤلمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الذي يعمل كبحري، كان برفقة زوجته بالشاطئ وشاهد شخصا تبتلعه الأمواج، ليسارع إلى جلب حبل من سيارته،قبل أن يقوم برميه في محاولة منه القيام بعمل بطولي لإنقاذ حياة الشخص الغارق، إلا أن موجة غادرة أسقطته بدوره في المياه ليختفي عن الأنظار.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إنقاذ الغريق الأول، بينما ما يزال 3 غطاسين تابعين للوقاية المدينة وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، يحاولون العثور على جثة الشخص الذي ضحى بحياته.

وأكد ذات المصدر بأن زوجة الغارق،دخلت في حالة هستيرية، وهي تشاهد زوجها الشاب البالغ قيد حياته 36 سنة يختفي وسط الأمواج الهائجة.

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المغرب شوف تيفي الوقاية المدينة هستيرية حالة استنفار أمني الأمواج المحمدية

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