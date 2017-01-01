البودشيشون يشكرون الملك محمد السادس للعناية الخاصة التي أولاها لشيخهم ﻿

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بعد شفاء حمزة بودشيش القادري شيخ الطريقة البودشيشية من الوعكة الصحية التي ألمت به إبان الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الأخيرة،وجهت الطريقة بلاغا تشكر من خلاله الملك محمد السادس على العناية الخاصة والمستمرة التي أولاها للشيخ، وجاء البلاغ حاملا للدعوات الحميدة بالحفظ والصون والثناء للملك ولسائر أفراد الأسرة الملكية.
كما توجهت الطريقة بالشكر للطاقم الطبي بمستشفى وجدة على مواكبته المهنية العالية لصحة الشيخ. وعبرت عن بالغ الامتنان لكل من ساندها بالدعاء والزيارة خلال هذه المحنة.
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