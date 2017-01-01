قريبا..مقر جديد لولاية أمن أكادير بعد الحصول على رخصة البناء ﻿

أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، بأن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات

شوف تيفي



أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، بأن مشروع بناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، وأن تنفيذه يجري بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز ومع السلطات الترابية والمحلية ذات الاختصاص.

وأفادت الإدارة العامة أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي، مساحتها 1896 مترا مربعا، قد حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، حيث حصلت المديرية العامة للأمن الوطني على رخصة البناء لتشييد المقر الجديد تحت عدد 6020/1 بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت في فصلها 11 الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.

هذا، ونشرت جريدة وطنية خبرا مفاده "أن المجلس البلدي بمدينة أكادير رفض التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة"، بدعوى أن المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وزاعما بأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي " للالتفاف على هذه الضريبة"، فيما تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، وتتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة وفق البيان.