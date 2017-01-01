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مؤلم..الولادة بالطريقة التقليدية بمساعدة قابلة تقتل سيدة بإملشيل و هذا ما قالته وزارة الصحة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 17:32 مؤلم..الولادة بالطريقة التقليدية بمساعدة قابلة تقتل سيدة بإملشيل و هذا ما قالته وزارة الصحة | مجتمع
مؤلم..الولادة بالطريقة التقليدية بمساعدة قابلة تقتل سيدة بإملشيل و هذا ما قالته وزارة الصحة
أوضحت وزارة الصحة في ردها على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، بأن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ليس مسؤولا عن وفاة امرأة بعد الولادة، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة أثناء نقلها إلى

 ''شوف تيفي''

 أوضحت وزارة الصحة في ردها على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، بأن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ليس مسؤولا عن وفاة امرأة بعد الولادة، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة أثناء نقلها إلى المستشفى بسبب تعرضها لنزيف حاد جدا بعد الولادة التي تمت بالمنزل بمساعدة قابلة تقليدية.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت به ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، بأنه ردا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، التي أفادت بأن الراحلة المزدادة 1993 والقاطنة بدوار آيت عقوب التابع لدائرة إملشيل، وضعت مولودها بالمنزل بمساعدة قابلة تقليدية يوم السبت الماضي في الساعة الثانية صباحا، ''وبعد الولادة مباشرة، ورغم أن المولود حي يرزق، بدت الأم في وضعية صعبة، حيث تبين للقابلة وجود نزيف جد حاد''.

وأكد البلاغ بأن القابلة طلبت من زوج السيدة الحامل نقلها، بوجه السرعة، إلى المركز الصــحي'' أموكر'' لإنقاذ حياتها، والذي يبعد عن الدوار الذي تقطن فيه المرحومة ب 20 كم، مشيرا إلى أن وصولها إلى المركز استغرق ما يناهز خمس ساعات، الشيء الذي شكل خطورة على حياتها، مضيفا بأنه وبعد وصولها إلى مركز '' أموكر''، قدمت لها بعض الإسعافات ووفرت السلطات الصحية بالمنطقة سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف مصحوبة بالمولدة التابعة للمركز، إلا أنها فارقت الحياة أثناء الطريق، ووصلت إلى المستشفى الجهوي متوفية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وأنه بأمر من وكيل الملك تم فحص السيدة المتوفاة من أجل تحديد أسباب وفاتها،موضحة أن الطبيب ''أرجع سبب الوفاة إلى ولادتها داخل المنزل، خاصة وأنها كانت تعاني من ارتفاع الضغط الدموي، مما عرضها لنزيف حاد استغرق ما يناهز خمس ساعات قبل أن تصل إلى مركز أموكر، إضافة إلى ساعتين للوصول إلى المستشفى، فضلا عن أن الدكتورة الاختصاصية في طب الولادة أكدت أنها كانت متوفية حين وصولها''.
وختمت الوزارة المذكورة البلاغ، بالتأكيد على إعراب المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت،عن أسفها لوقوع هذا الحادث المؤلم، وحثت النساء الحوامل على ضرورة التوجه إلى المراكز الصحية ودور الولادة المعدة لاستقبال الولادات العادية والتي تتكفل أيضا بتوجيه الحالات المستعصية إلى أقرب مستشفى في ظروف جيدة.

 

 

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