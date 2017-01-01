 مؤلم.. بعد وفاة مغربي متشرد في بلجيكا بسبب البرد: الفئران تنهش جثة مغربي آخر يعيش حياة التشرد في إيطاليا ﻿
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مؤلم.. بعد وفاة مغربي متشرد في بلجيكا بسبب البرد: الفئران تنهش جثة مغربي آخر يعيش حياة التشرد في إيطاليا

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 16:52 مؤلم.. بعد وفاة مغربي متشرد في بلجيكا بسبب البرد: الفئران تنهش جثة مغربي آخر يعيش حياة التشرد في إيطاليا | مجتمع
مؤلم.. بعد وفاة مغربي متشرد في بلجيكا بسبب البرد: الفئران تنهش جثة مغربي آخر يعيش حياة التشرد في إيطاليا
كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على جثة متشرد مغربي داخل إحدى البنايات المهجورة بنواحي مدينة ساليرنو الإيطالية.

''شوف تيفي''

 كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على جثة متشرد مغربي داخل إحدى البنايات المهجورة بنواحي مدينة ساليرنو الإيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن هذا المهاجر المغربي الذي يدعى ''عزيز.ا'' يبلغ قيد حياته 42 سنة، وقد عاش حياة التشرد وكان يعاني من مرض عقلي، وقد تم إدخاله إلى مركز معالجة الأمراض العقلية ببلدة ''باتيباليا'' الموجوة بمدينة ساليرنو.
وأكدت ذات المصادر بأن النيابة العامة الإيطالية، أمرت بتشريح جثة المغربي المتعفنة والتي نهشتها الفئران، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أن متشردا مغربيا ببلجيكا،فارق الحياة أخيرا، وقد تم نقل جثته إلى مسقط رأسه بمدينة الدار البيضاء التي وري بها الثرى.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المهاجر المغربي مدينة ساليرنو مرض عقلي التشرد متعفنة

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