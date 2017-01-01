 خاص...''الإستنطاق التفصيلي'' مع الكاتب المحلي لشبيبة ''البيجيدي'' بابن جرير بمحكمة سلا ﻿
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خاص...الإستنطاق التفصيلي مع الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي بابن جرير بمحكمة سلا | بوليتيك

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خاص...''الإستنطاق التفصيلي'' مع الكاتب المحلي لشبيبة ''البيجيدي'' بابن جرير بمحكمة سلا

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 16:43 خاص...الإستنطاق التفصيلي مع الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي بابن جرير بمحكمة سلا | بوليتيك
خاص...''الإستنطاق التفصيلي'' مع الكاتب المحلي لشبيبة ''البيجيدي'' بابن جرير بمحكمة سلا
علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي بابن جرير والمستخدم بمعمل للفوسفاط، والموضوع رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن سلا، مثل على الساعة 11 صباحا اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي بابن جرير والمستخدم بمعمل للفوسفاط، والموضوع رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن سلا، مثل على الساعة 11 صباحا اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الإستئناف المخصصة لقضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بسلا.
وأفادت ذات المصادر، أن المعتقل إحتياطيا بسجن الزاكي بسلا على ذمة التحقيق معه بتهمة '' ''تحريض الغير على إرتكاب فعل إجرامي والإشادة بجريمة إرهابية''، مثل صبيحة اليوم رفقة محامين ينتمون لحزب العدالة والتنمية أمام قاضي التحقيق بملحقة الإستئناف بالمحكمة الإبتدائية سلا في إطار الإستنطاق التفصيلي.
وقالت ذات المصادر، أن العضوين الآخرين المعتقلين كذلك بسجن الزاكي بسلا، والذين أحيلا الأسبوع الماضي على قاضي التحقيق مع الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي المذكور، سيمثلان هم كذلك أمام قاضي التحقيق يوم 26 يناير من الشهر الجاري.
هذا، وكشفت مصادر مطلعة، أن المعتقلين على خلفية الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وصل تقريبا ل 30 معتقلا بينهم سبعة أعضاء بحزب العدالة والتنمية، حيث منهم من لا يزال معتقلا بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، في حين أن آخرين أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الرباط ومنهم من يتواجد بسجن الزاكي بسلا.
هذا، وسبق لبلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، أن أكد بكون الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، حيث تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.


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