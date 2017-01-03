انفراد وبالصور..هذه هي المغربية الشابة التي قُتلت في هجوم إسطنبول المسلح ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور تعود للمغربية ''زينب.س''، التي قضت نحبها بطريقة بشعة خلال هجوم مسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صور تعود للمغربية ''زينب.س''، التي قضت نحبها بطريقة بشعة خلال هجوم مسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الراحلة التي تبلغ من العمر قيد حياتها 34 سنة، تنحدر من مدينة بني ملال، وتعمل بدولة الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحلة، سيصل اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، رفقة جثمان المغربية الثانية ''ربيعة'' التي تنحدر من مدينة الجديدة.