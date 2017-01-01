ومن الحب ماقتل وما أحزن.. أسوء رأس السنة دوزها ''براد بيت'' فحياتو وها علاش ﻿

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن النجم الأمريكي براد بيت مرت عليه أسوء أعياد الميلاد قبل ثلاثة أيام من دخول العام الجديد، حيث ذكر موقع ''دايلي ميل'' البريطاني أن براد بيت دخل في حالة من الحزن والانكسار

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كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن النجم الأمريكي براد بيت مرت عليه أسوء أعياد الميلاد قبل ثلاثة أيام من دخول العام الجديد، حيث ذكر موقع ''دايلي ميل'' البريطاني أن براد بيت دخل في حالة من الحزن والانكسار خلال موسم الأعياد، فقد حاول جاهدا التعامل مع حقيقة الوضع، إلا أنه غير قادر على الاحتفال بعيد الميلاد بدون أطفاله، وزوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي.

و صرح بيت لأحد أصدقاءه أن موسم الأعياد هذا العام هو الأسوأ في حياته، وأضاف أنه حاليا يمر بحالة حزن واضحة، إذ أنه يفتقد بشدة لوجود أطفاله معه في عيد الميلاد وبداية العام الجديد، وأن هذه الزيارات الخاضعة للإشراف، هي لبراد بمثابة الجحيم المطلق، إذ أنه انهار في البكاء العديد من المرات، ولم يعد يشعر بالخجل من البكاء''، فقد أصبح الآن محطما، و يشعر أنه تعرض للخيانة من قبل المرأة التي لا يزال يحبها حتى الآن. وعلى الرغم مما حدث بينهما، إلَّا أنَّ براد ما زال يفتقد أنجلينا بشدة، حسب المصدر المقرب منه، الذي أدلى بجديد القضية لـ''دايلي ميل'' البريطانية.



