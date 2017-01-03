الدوزي في صورة خاصة مع دنيا باطمة ﻿

بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة التي ستجمع الفنان الدوزي والفنانة دنيا باطمة، كشفت الصفحة الرسمية لشركة ''الترك للإنتاج'' على الأنستغرام لمالكها محمد الترك عن أفيش الأغنية

شوف تيفي

بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة التي ستجمع الفنان الدوزي والفنانة دنيا باطمة، كشفت الصفحة الرسمية لشركة ''الترك للإنتاج'' على الأنستغرام لمالكها محمد الترك عن أفيش الأغنية الجديدة التي سيتم طرحها قريبا.

ولاقت الصورة إعجاب الكثيرين، ممن أثنوا على العمل قبل خروجه، في حين علق رواد آخرون على الصورة بالانتظار، للأغنية التي من المرتقب أن تعرف نجاحا كبيرا، حيث صورت مشاهد الكليب بأحد الدول الأسيوية.



