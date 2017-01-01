عاجل و انفراد:هذه هوية المغربيتين اللتين قُتلتا في الهجوم على ملهى ليلي باسطنبول التركية ﻿

سافرتا من الكويت إلى تركيا لقضاء عطلة ليلة رأس السنة ،في رحلة موت لم تعلما أنها ستنتهي بدماء الإرهاب: قصة مؤثرة لسيدتين مغربيتين لقيتا حتفهما ليلة البوناني في الملهى الليلي الشهير باسطنبول الذي

شوف تيفي:م غطاس

سافرتا من الكويت إلى تركيا لقضاء عطلة ليلة رأس السنة ،في رحلة موت لم تعلما أنها ستنتهي بدماء الإرهاب: قصة مؤثرة لسيدتين مغربيتين لقيتا حتفهما ليلة البوناني في الملهى الليلي الشهير باسطنبول الذي تعرض لاعتداء مسلح.

شوف تيفي توصلت من مصادرها الخاصة،إلى هوية المغربيتين اللتين لقيتا مصرعهما بتركيا في هذا الحادث الإرهابي، و هما مهاجرتان تعملان بالكويت،زينب من مواليد 1982 و ربيعة التي تكبرها سنا من مواليد 1977

و قد انتقلتا الصديقتان،حسب مصادرنا، في رحلة من الكويت إلى إسطنبول التركية لقضاء عطلة رأس السنة رفقة باقي أصدقائهما إلا أن القدر شاء غير ذلك.

و قد أصيب في هذا الحادث الإرهابي 4 مغاربة آخرين يخضعون للعلاج الطبي بأحد المستشفيات باسطنبول.

و كان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته بالتكفل شخصيا بعلاج و نقل جثامين ضحايا هذا الحادث الإرهابي المميت.



