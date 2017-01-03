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عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 14:15 عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة | دولي
عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة
كشف موقع الدايلي ميل البريطاني،قبل قليل من يومه الثلاثاء، بأن زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة، خرجت بأول تصريح،أوضحت من خلاله عن صدمتها بعد تداول صور زوجها في العديد

 ''شوف تيفي''

 كشف موقع الدايلي ميل البريطاني،قبل قليل من يومه الثلاثاء، بأن زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة، خرجت بأول تصريح،أوضحت من خلاله عن صدمتها بعد تداول صور زوجها في العديد من المنابر الإعلامية.

وأوضح الموقع البريطاني بأنها لم تكن تعلم بأن زوجها متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، موضحة بأنها حلت رفقة زوجها وأطفالها بتركيا نونبر الماضي من بلدهم قرقيزستان.

وأكدت الزوجة بأن زوجها، استأجر شقة في مدينة أنقرة، ودفع مقدم ثلاثة أشهر قبل أن يشرع في البحث عن عمل، موضحة بأنها لم تكن تتوقع بأن يتورط في عمل إجرامي مشابه.

عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرةعاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة

 

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