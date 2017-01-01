فيديو جد خطير..عصابة مسلحة بالسيوف تهاجم دُواراً بتمارة..وها شنو وقع ليهم فاش شدوهم+تفاصيل صادمة ومثيرة ﻿

تنطلق غدا الأربعاء، محاكمة أفراد عصابة إجرامية خطيرة، تم إيقافها أخيرا،عقب تورطها في الاعتداء وسرقة ساكنة سيدي بطاش ضواحي مدينة تمارة.

''شوف تيفي''

تنطلق غدا الأربعاء، محاكمة أفراد عصابة إجرامية خطيرة، تم إيقافها أخيرا،عقب تورطها في الاعتداء وسرقة ساكنة سيدي بطاش ضواحي مدينة تمارة.

وحسب مصادر من تمارة فإن هذه العصابة المكونة من أربعة أشخاص والمسلحة بالسيوف، قامت بالسطو على ساكنة دوار سيدي بطاش ضواحي تمارة، وعمدت إلى تخريب العديد من السيارات، من خلال اعتراض سبيل أصحابها وسرقة ممتلكاتهم.

وأظهر مقطع فيديو اللحظات المثيرة التي تمكن خلالها أبناء سيدي بطاش من إيقاف المعنيين بالأمر، قبل أن يتم تسليمهم لمصالح الدرك الملكي التي حجزت لديهم مجموعة من المسروقات.