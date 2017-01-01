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بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من تكرار سيناريو الربيع العربي

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 13:58 بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من تكرار سيناريو الربيع العربي | دولي
بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من تكرار سيناريو الربيع العربي
اندلعت من جديد صباح اليوم الثلاثاء أعمال عنف ومناوشات بحدة أقل من يوم أمس الإثنين في ولاية بجاية الجزائرية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، احتجاجا على السياسات العامة للحكومة الجزائرية.

شوف تيفي

اندلعت من جديد صباح اليوم الثلاثاء أعمال عنف ومناوشات بحدة أقل من يوم أمس الإثنين في ولاية بجاية الجزائرية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، احتجاجا على السياسات العامة للحكومة الجزائرية.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' نقلا عن مواقع إعلامية جزائرية، يواصل نشطاء جزائريين الدعوة إلى الإحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة للتجار والمهنيين، من أجل الدخول في إضراب عام من الاثنين إلى السبت المقبل.
ويحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع والخدمات العامة.

وحمل المحتجون مسؤولية هذه الأحداث وما سيتلوها لحكومة بلادهم، التي يقولون إنها تسعى إلى إفقارهم وتأزيم أوضاعهم أكثر مما هي عليه، إذ لجأت إلى سد الثغرات المالية بمزيد من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المهن البسيطة.
و أفاد موقع ''الجزائر اليوم'' باستمرار أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها شوارع ولاية بجاية منذ منتصف يوم أمس الاثنين، متزامنة مع أعمال نهب وسطو على عدة محلات وسط المدينة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أمس وصبيحة اليوم الثلاثاء، فيديو لمجموعة من الشباب المتظاهرين وهم يقتحمون مقر محل شركة ''كوندور'' بوسط بجاية ويستحوذون على كل ما بداخل المحل، كما تعرضت مقرات شركات أخرى للتخريب والسرقة.

إلى ذلك، قام بعض المحتجين من البلديات الواقعة بالجهة الشرقية لولاية البويرة، بغلق الطرقات ببلدية رافور بدائرة مشدالة وبلدية العجيبة وأضرموا النيران في العجلات وأغصان الأشجار، قبل أن تتدخل وحدات الدرك من أجل إعادة فتح الطريق.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سكان مدينة بجاية بتوخي الحذر ودعتهم إلى الهدوء، وقالت في بيان لها ، إن المطالب الاجتماعية المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلمي، محذرة من احتقان الوضع الذي قد يؤدي بالبلاد إلى الخراب ونادت إلى الهدوء لتفادي الانزلاق إلى مربع العنف.

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