انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو''، و بعد طلاقه ارتبط بفتاة إسبانية ، تقطن بمدينة إشبيلية الإسبانية.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الفتاة الإسبانية تدعى ''inmaculada ''، موضحا بأنها دخلت في علاقة جديدة مع ''مومو'' ومن المنتظر أن يعقدا قرانهما خلال الأيام المقبلة.
وأكد المصدر ذاته بأن الإسبانية، حلت بالمغرب قبل شهرين والتقت بـ''مومو''، مشيرا إلى أنهما قضيا ليلة رأس السنة معا بمدينة إشبيلية الإسبانية بالأندلس.
وحصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور التي جمعت بين مومو والفتاة الإسبانية، ومن بينها صورة ظهرا خلالها خلال احتفالهما معا بليلة رأس السنة.
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