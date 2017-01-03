 انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة | دولي

عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة

فيديو جد خطير..عصابة مسلحة بالسيوف تهاجم دُواراً بتمارة..وها شنو وقع ليهم فاش شدوهم+تفاصيل صادمة ومثيرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة مسلحة بالسيوف تهاجم دُواراً بتمارة..وها شنو وقع ليهم فاش شدوهم+تفاصيل صادمة

بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من تكرار سيناريو الربيع العربي | دولي

بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من

انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل

عاجل:المصابين في الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي باسطنبول يوجهون رسالة مؤثرة للملك محمد السادس من تركيا | بوليتيك

عاجل:المصابين في الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي باسطنبول يوجهون رسالة مؤثرة للملك محمد السادس من

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير | اقتصاد

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل الحكومي.. | بوليتيك

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء | بوليتيك

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء

2017 سنة الأمل !!!

انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 13:52 انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو''، و بعد طلاقه ارتبط بفتاة إسبانية ، والتي تقطن بمدينة إشبيلية الإسبانية.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الإعلامي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو''، و بعد طلاقه ارتبط بفتاة إسبانية ، تقطن بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الفتاة الإسبانية تدعى ''inmaculada ''، موضحا بأنها دخلت في علاقة جديدة مع ''مومو'' ومن المنتظر أن يعقدا قرانهما خلال الأيام المقبلة.

وأكد المصدر ذاته بأن الإسبانية، حلت بالمغرب قبل شهرين والتقت بـ''مومو''، مشيرا إلى أنهما قضيا ليلة رأس السنة معا بمدينة إشبيلية الإسبانية بالأندلس.

وحصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور التي جمعت بين مومو والفتاة الإسبانية، ومن بينها صورة ظهرا خلالها خلال احتفالهما معا بليلة رأس السنة.

مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيلمومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيلمومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مومو إشبيلية إسبانيا بوصفيحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد

بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع | ثقافة و فنون

بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع

بعد غياب طويل بوشناق يعود لجمهوره بماما افريكا. | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل ''بوشناق'' يعود لجمهوره ب''ماما افريكا''.

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام ! | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا فالصحة و السكن و التعليم | روبورتاج
منذ 8 دقائق

ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا فالصحة و السكن و التعليم

بالفيديو.. رسالة صادمة ومؤثرة من طفل لريهام سعيد | قنوات أخرى

بالفيديو.. رسالة صادمة ومؤثرة من طفل لريهام سعيد

نسولو الناس:واش المغاربة كيكملو الدواء لكيعطيهم الطبيب؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:واش المغاربة كيكملو الدواء لكيعطيهم الطبيب؟

فيديو لحظة القبض على فوكيد يضايق السياح بمراكش | زووم

فيديو لحظة القبض على ''فوكيد'' يضايق السياح بمراكش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة | دولي
منذ 44 دقيقة

عاجل وبالصور..زوجة منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول تكشف تفاصيل مثيرة

فيديو جد خطير..عصابة مسلحة بالسيوف تهاجم دُواراً بتمارة..وها شنو وقع ليهم فاش شدوهم+تفاصيل صادمة ومثيرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة مسلحة بالسيوف تهاجم دُواراً بتمارة..وها شنو وقع ليهم فاش شدوهم+تفاصيل صادمة

بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من تكرار سيناريو الربيع العربي | دولي

بالفيديو..أعمال تخريب وسطو بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب العام وسط دعوات بالتهدئة خوفا من

انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

انفراد وبالصور..بعد طلاقه .. مومو يرتبط بفتاة إسبانية..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.