عاجل:المصابين في الاعتداء الإرهابي على ملهى ليلي باسطنبول يوجهون رسالة مؤثرة للملك محمد السادس من تركيا ﻿

أعرب المغاربة الأربعة الذين أصيبوا بجروح خلال الهجوم الدامي الذي ضرب إسطنبول ليلة رأس السنة، اليوم الثلاثاء، عن فخرهم الكبير لعطف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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أعرب المغاربة الأربعة الذين أصيبوا بجروح خلال الهجوم الدامي الذي ضرب إسطنبول ليلة رأس السنة، اليوم الثلاثاء، عن فخرهم الكبير لعطف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

والتمسوا من سفير المغرب بأنقرة منور عالم الذي كان مرفوقا بالقنصل العام للمغرب بإسطنبول امحمد إفريقين، إبلاغ الملك بمشاعر الامتنان والولاء والتشبث الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد.

وكان الملك محمد السادس ،قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية للتكفل بنقل جثامين المواطنين المغاربة الذين قتلوا في هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب منشأة سياحية بإسطنبول، وكذا بمصاريف استشفاء المواطنين الذين أصيبوا بجروح في هذا الاعتداء.

وقد قام سفير المغرب بأنقرة والقنصل العام للمغرب بإسطنبول بجولة في مختلف المستشفيات التي يتلقى فيها المواطنون المغاربة العلاج، بهدف الاطلاع على وضعهم الصحي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال عالم إن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية بهدف الاطلاع على الوضع الصحي لجرحى هذا الاعتداء، وعبر، بهذه المناسبة، عن شكره للمسؤولين والأطقم الصحية للمؤسسات الاستشفائية المذكورة لتعبئتهم والجهود التي بذلوها لتقديم العلاجات الضرورية للضحايا.

وكانت سفارة المملكة بأنقرة والقنصلية العامة للمملكة بإسطنبول قد شكلتا خلية أزمة على اتصال مع السلطات التركية المختصة بغية تأمين المساعدة للضحايا وأسرهم.