بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير ﻿

''شوف تيفي'':
تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف أحد الأشخاص بمدينة أكادير،صباح اليوم الثلاثاء،بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر، كان في طريقه لبيع 25 حبة من القرقوبي، بعد أن تزوج بها من تاجر آخر،قبل أن يتم إيقافه واقتياده إلى إحدى الدوائر الأمنية من أجل التحقيق معه.
وأضاف المصدر ذاته بأنه تم وضع الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه، وذلك بإشراف من النيابة العامة.
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