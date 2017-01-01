محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير ﻿

رغم التطبيل الكبير لأضخم مشروع سياحي و ترفيهي بمدينة أكادير من طرف المسؤولين المحليين والمنتخبين، باعتبار المشروع الترفيهي الكبير الذي أطلق عليه إسم ''أكادير لاند'' سينقذ المدينة من الركود

شوف تيفي



رغم التطبيل الكبير لأضخم مشروع سياحي و ترفيهي بمدينة أكادير من طرف المسؤولين المحليين والمنتخبين، باعتبار المشروع الترفيهي الكبير الذي أطلق عليه إسم ''أكادير لاند'' سينقذ المدينة من الركود الإقتصادي الذي تعيش فيه منذ سنوات، أطل المختبر العمومي LPEE بمعلومة أولية، بأنه لا يوافق لإقامة المشروع في الوعاء العقاري الذي حدد له بسبب الزلزال.

وكانت ملامح المشروع السياحي والترفيهي الكبير “أكادير لاند”، قد بدأت تلوح في الأفق بعدما كشفت عن خطوطه العريضة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة خلال اجتماع موسع سبق و أن عقد يوم 23 فبراير 2016 ، بعد أن انتهت شركة “أكادير لاند” صاحبة المشروع من عملية تهيئة أشغال الطرق والمسالك المؤدية إليه لتعقبها مباشرة مرحلة البناء والتشييد.

وحسب مصادر متطابقة بمدينة أكادير فالمختبر العمومي LPEE أجرى دراسة جيولوجية لمنطقة مابين أكادير اوفلا وتالبرجت المعنية بالمشروع وتبين ان المنطقة لا يمكن ان يرخص فيها لإقامة بناءات، وكانت الموافقة النهائية لانجاز المشروع تتوقف على التأشير بالإيجاب على المشروع، إلا أن قراره النهائي اوقف المشروع في شكله الحالي، وحتم على صاحبه تغيير ملامح المشروع والقيام بحذف كافة البناءات رغم موافقة بعض المصالح المختصة.

وكان المسؤولون بمدينة أكادير يؤكدون في أكثر من مناسبة أن المشروع سيساهم في الركود الإقتصادي الذي تعيش عليه مدينة أكادير الكبير منذ سنوات، بسبب تراجع السياحة التي تعتبر النشاط الرئيسي بالمدينة، حيث أطلق ناشطون فايسبوكيون بالمدينة هاشتاغ بموقع التواصل الإجتماعي يطالبون بزيارة للملك محمد السادس لمدينة الإنبعاث لإنقاذ إقتصادها من الركود بسبب الصراعات الخفية بين لوبيات العقار من جهة، وسوء التدبير والتسيير للمسؤولين والمنتخبين الذين عجزوا عن وجود حلول لمشاكل المدينة.





