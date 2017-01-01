مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل الحكومي.. ﻿

كشفت مصادر مطلعة وجود تنسيق بين حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب العدالة والتنمية، يسبق الإعلان عن الإئتلاف الحكومي المقبل لإخراج الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

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كشفت مصادر مطلعة وجود تنسيق بين حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب العدالة والتنمية، يسبق الإعلان عن الإئتلاف الحكومي المقبل لإخراج الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وحسب مصادر مقربة من ''البيجيدي'' فحزب الإتحاد الإشتراكي، سيدعم حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب للتصويت عن رئيس المجلس والبرنامج الحكومي سواء كان في الحكومة أو المعارضة وفق ذات المصادر.

من جهة ثانية، نفى عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، يونس مجاهد وجود أي تنسيق بين حزب الوردة وحزب العدالة والتنمية، موضحا أن عبد الإله بن كيران وعد في اللقاء الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة مع إدريس لشكر بتبليغه خلاصة المشاورات التي سيجريها مع التنظيمات الحزبية الأخرى.

وأضاف مجاهد أن المكلف بتشكيل الحكومة هو عبد الإله بن كيران، وأن المفاوضات تكون شاملة، مؤكدا أن رئيس الحكومة هو الذي سيقرر نافيا وجود أي إتصالات كما يتم ترويجه.