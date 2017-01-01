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الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء | بوليتيك

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الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 13:14 الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء | بوليتيك
الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء
صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على مشاريع تقضي بتوسيع الطريق السريع الرابط بين تيط مليل و برشيد و توسيع الطريق السيار الدار البيضاء في برشيد والطريق السيار المداري للدار

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على مشاريع تقضي بتوسيع الطريق السريع الرابط بين تيط مليل و برشيد و توسيع الطريق السيار الدار البيضاء في برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء إلى 3 ممرات في كل اتجاه، وذلك بغرض تخفيف حدة الازدحام عن الدار البيضاء الكبرى.

وأضاف بلاغ لـ'' الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه تم ابرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع فاعل في مجال الطرق السيارة يتمتع بصيت عالمي، وذلك من أجل تسريع وتيرة أتمنة ورقمنة الأداء الذين شرعت فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ نهاية سنة 2014.

وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد عقد برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة '' محمد بوسعيد'' يوم الثلاثاء 27 دجنبر من السنة المنصرمة ، اجتماعا خلص إلى اعتماد مجلس الإدارة للتدابير الاستراتيجية التي اقترحتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وتعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حاليا، مرحلة انتقالية تمثل منعطفا في حياتها كشركة، وذلك في سياق ينتظر فيه الزبون ، الذي ما فتئت متطلباته تتزايد أكثر فأكثر، خدمات من مستوى عال جدا سواء من حيث الراحة والسلامة أو جودة الخدمات.

لذلك، ولمواكبة استراتيجية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في مجال تصنيع وتحديث استغلال شبكة الطرق السيارة، اعتمد مجلس الإدارة تنظيما جديدا للشركة، ينسجم مع هذه الاستراتيجية. كما وافق على النظام الأساسي الجديد للمستخدمين، الذي من شأنه أن يسمح للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتحفيز كفاءاتها العالية، واستقطاب كفاءات جديدة.

أما بالنسبة لإعادة الهيكلة المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة فذكر البلاغ أن المجلس قد أطلق العمليات المتعلقة بإعادة رسم ملامح دين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في إطار التدبير النشيط لهذا الدين، وذلك من خلال الترخيص لعمليتين هما شراء جزء من الدين بالدينار الكويتي قدره 2.9 مليار درهم.
و ستقوم الشركة بهذه العملية التي تهدف إلى تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بهذه العملة من خلال قروض مكفولة من طرف الدولة و ذات نسب فائدة أقل يتم التعاقد عليها مع أبناك مغربية.

 

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الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب/أبناك مغربية/الديون السندية/ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك

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