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عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 12:47 عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد
بعد الصدمة الكبرى الذي خلفها قرار قاضي قصر العدالة بباريس يوم الجمعة الماضي، و القاضي برفض السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد، قررت هيئة دفاع الفنان المغربي، أن تعقد اجتماعا حاسما و الضغط على

شوف تيفي:

بعد الصدمة الكبرى الذي خلفها قرار قاضي قصر العدالة بباريس يوم الجمعة الماضي، و القاضي برفض السراح المؤقت للفنان المغربي سعد لمجرد، قررت هيئة دفاع الفنان المغربي، أن تعقد اجتماعا حاسما و الضغط على قاضي قصر العدالة لبرمجة جلسة المواجهة في أقرب الآجال نظرا للحالة النفسية التي يعيشها موكلهم .
وحسب ما أورده اليوم الثلاثاء الموقع الفرنسي ''أطلس أنفو'' استنادا لمصادره الخاصة، كشف أن جلسة المواجهة بين سعد لمجرد والفرنسية لورا بريول ،يستحيل أن تعقد قبل شهر بعد أن رفع محامي الفتاة الفرنسية شهادة طبية تثبت مدة عجزها في ثلاثة أشهر.
و كان القضاء الفرنسي قد رفض نهاية الأسبوع الماضي منح السراح المؤقت للفنان المغربي الذي يقبع في سجن فلوري مند شهر أكتوبر من العام الماضي.

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