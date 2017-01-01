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فضيحة..والد ضبط شابا بغرفة ابنته القاصر بأيت ملول..وها شنو دار

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 12:41 فضيحة..والد ضبط شابا بغرفة ابنته القاصر بأيت ملول..وها شنو دار | حوادث و حقوق
فضيحة..والد ضبط شابا بغرفة ابنته القاصر بأيت ملول..وها شنو دار
علمت ''شوف تيفي'' بأنه تمت إحالة، شاب وشابة ''قاصرين''، أمس الاثنين، على الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بأيت ملول، عقب متابعتهما بتهمة ربط علاقة غير شرعية.

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأنه تمت إحالة، شاب وشابة ''قاصرين''، أمس الاثنين، على الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بأيت ملول، عقب متابعتهما بتهمة ربط علاقة غير شرعية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية بمدينة أيت ملول، توصلت بإخبارية، من أحد الأشخاص ليلة رأس السنة، تفيد بأن لصا دخل على ابنته القاصر في منزله، ليتحرك رجال الأمن إلى عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باقتياد الموقوف والفتاة القاصر للإدلاء بشهادتها، وأمام محاصرتهما بالأسئلة تبين بأنهما على علاقة غير شرعية وكانا يرغبان في قضاء ليلة رأس السنة معا.

 

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المغرب شوف تيفي أيت ملول المحكمة الابتدائية علاقة غير شرعية

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