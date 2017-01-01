 هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو ﻿
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هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 12:37 هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو | دولي
هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو
بعد يومين من نشر كبريات المواقع العالمية صور شاب قيل بأنه مشتبه فيه في تنفيذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي، عادت هذه المواقع اليوم الثلاثاء، للتأكيد بأن صاحب الصور المنشورة مظلوم ولا علاقة له

''شوف تيفي''


بعد يومين من نشر كبريات المواقع العالمية صور شاب قيل بأنه مشتبه فيه في تنفيذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي، عادت هذه المواقع اليوم الثلاثاء، للتأكيد بأن صاحب الصور المنشورة مظلوم ولا علاقة له بالهجوم الدموي.
وأكدت المصادر ذاتها بأن المنفذ الحقيقي للمجزرة من دولة قرقيزستان، وإسمه إياخي ماشرابوف، 28 سنة حصل على الجواز في 21 أكتوبر 2016، قبل شهر واحد من دخوله تركيا، لتختفي آثاره بعد ذلك، في البلاد، حتى تاريخ الهجوم على الملهى ليلة رأس السنة.

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