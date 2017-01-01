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''طيران الإمارات'' تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 12:20 طيران الإمارات تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب | اقتصاد
''طيران الإمارات'' تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب
أعلنت ''طيران الإمارات''، التي تخدم حاليا 155 وجهة في 83 دولة عبر القارات الست، عن تعيين خالد الزرعوني مديرا إقليميا جديدا لعملياتها في المغرب، حيث سيتولى مهمة الإشراف على عمليات طيران الإمارات في

شوف تيفي
أعلنت ''طيران الإمارات''، التي تخدم حاليا 155 وجهة في 83 دولة عبر القارات الست، عن تعيين خالد الزرعوني مديرا إقليميا جديدا لعملياتها في المغرب، حيث سيتولى مهمة الإشراف على عمليات طيران الإمارات في المغرب التي تشمل مبيعات الركاب والشحن وعمليات المطار، قبل أن يرفع تقاريره إلى أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لطيران الإمارات لمنطقة افريقيا.
وحول المسار المهني للزرعوني، ذكر بلاغ للشركة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، ويتمتع بمهارات عالية في الإدارة والقيادة والتحليل والتواص، بدأ عمله مع طيران الإمارات كمسؤول تجاري في عام 2006، وبفضل خبرته وتجربته التي تتجاوز 11 عاما في صناعة الطيران والخدمات المصرفية للأفراد استلم مهامه لمواصلة تطوير عمليات الشركة في المملكة، وبعد اجتيازه مراحل التدريب مع طيران الإمارات، تم تعيينه كمدير إقليمي لطيران الإمارات بقبرص في عام 2009، حيث شغل هذا المنصب إلى غاية أكتوبر 2011،ثم انتقل بعدها إلى أوغندا التي أدار عمليات الناقلة فيها لمدة سنتين قبل أن ينتقل لاحقا إلى تنزانيا كمدير إقليمي في نونبر2013 حيث نجح في رفع عدد رحلات وعائدات الناقلة.
وبمناسبة تعيينه، أعرب خالد الزرعوني عن سعادته بهذا التعيين، قائلا: ''يسرني أن أعمل مع فريق طيران الإمارات في المغرب، البلد الحيوي الذي لا يتميز باقتصاده المزدهر فحسب، بل يمتاز أيضا بقدرات هائلة تساهم في نمو الخدمات التي توفرها الناقلة''.
يشار إلى أن طيران الإمارات تخدم حاليا وجهة الدار البيضاء- دبي برحلات مباشرة يومية انطلاقا من مطار محمد الخامس. وتنطلق طائرة البوينج 777-300ER، بتوزيع الدرجات الثلاث، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة الواحدة و55 دقيقة ظهرا لتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة الواحدة و30 دقيقة من صباح اليوم التالي. وتنطلق رحلة العودة من دبي في الساعة السابعة و45 دقيقة صباحاً لتصل إلى الدار البيضاء في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا.

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