عاجل : بن كيران يجمع اليوم قادة ''البيجيدي'' للإعلان رسميا عن الحكومة واستبعاد حزب الاستقلال ﻿

تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الثلاثاء إجتماعا حاسما بالمقر المركزي للحزب برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين.

شوف تيفي



تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الثلاثاء إجتماعا حاسما بالمقر المركزي للحزب برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإجتماع الحاسم لعشية اليوم سيتداول كنقطة رئيسية الأحزاب السياسية التي ستتواجد في الإئتلاف الحكومي المقبل والإستراتيجية التفاوضية التي سيعتمد عليها زعيم حزب المصباح، حيث سيعلن بن كيران عن إجراء مفاوضات جديدة لتشكيل الحكومة، ومعلنا بشكل رسمي إستبعاد حزب الإستقلال من الحكومة المقبلة.

وكشفت ذات المصادر، ان إصدار حزب العدالة والتنمية بلاغا بعد الإجتماع وارد، حيث سبق لبن كيران أن صرح بأنه ينتظر بلاغ حزب الإستقلال عقب المجلس الوطني للحزب، لإصدار بلاغ لحزبه في نفس اليوم، لكن إستبعاد حزب الإستقلال المشاركة في الحكومة أجّل إصدار بلاغ حزب العدالة والتنمية.

هذا، وسبق ''لشوف تيفي'' أن أوردت بشكل حصري عن الأحزاب التي ستشكل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث سيضم التحالف الحكومي المقبل كلا من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والإشتراكية.