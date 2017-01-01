بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع ﻿

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الأنستغرام مقطع فيديو وهي ترقص على إيقاعات الموسيقى المغربية وذلك خلال حفل زفافها حيث أرفقت منشورها بتدوينة كتبت فيها « إهداء لجمهوري

شوف تيفي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الأنستغرام مقطع فيديو وهي ترقص على إيقاعات الموسيقى المغربية وذلك خلال حفل زفافها حيث أرفقت منشورها بتدوينة كتبت فيها « إهداء لجمهوري المغربي ».

وجاء هذا المنشور، تعبيرا عن حبها للشعب المغربي حيث شددت على أن تُشرك الموسيقى والأهزايج المغربية في حفل زفافها الأسطوري الذي أقامته نهاية الأسبوع المنصرم رفقة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

هذا وحضر لحفل الزفاف عدد من الشيوخ والأمراء والسفراء وعدد كبير من الإعلاميين والنجوم من بينهم لجين عمران وعلا الفارس والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب والإعلامى اللبنانى نيشان ووليد الشامى وغيرهم.