 بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير | حوادث و حقوق

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير | اقتصاد

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل الحكومي.. | بوليتيك

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء | بوليتيك

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد

فضيحة..والد ضبط شابا بغرفة ابنته القاصر بأيت ملول..وها شنو دار | حوادث و حقوق

فضيحة..والد ضبط شابا بغرفة ابنته القاصر بأيت ملول..وها شنو دار

هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو | دولي

هذه هي هوية منفذ الهجوم الإرهابي المسلح على ملهى ليلي باسطنبول+صور وفيديو

طيران الإمارات تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب | اقتصاد

''طيران الإمارات'' تعين مديرا إقليميا جديدا في المغرب

عاجل : بن كيران يجمع اليوم قادة البيجيدي للإعلان رسميا عن الحكومة واستبعاد حزب الاستقلال | بوليتيك

عاجل : بن كيران يجمع اليوم قادة ''البيجيدي'' للإعلان رسميا عن الحكومة واستبعاد حزب الاستقلال

2017 سنة الأمل !!!

بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 12:07 بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع | ثقافة و فنون
بالفيديو.. بعد زفافها الأسطوري.. بلقيس تُهدي للشعب المغربي فيديو رائع
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الأنستغرام مقطع فيديو وهي ترقص على إيقاعات الموسيقى المغربية وذلك خلال حفل زفافها حيث أرفقت منشورها بتدوينة كتبت فيها « إهداء لجمهوري

شوف تيفي

 نشرت الفنانة اليمنية بلقيس عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الأنستغرام مقطع فيديو وهي ترقص على إيقاعات الموسيقى المغربية وذلك خلال حفل زفافها حيث أرفقت منشورها بتدوينة كتبت فيها « إهداء لجمهوري المغربي ».

 وجاء هذا المنشور، تعبيرا عن حبها للشعب المغربي حيث شددت على أن تُشرك الموسيقى والأهزايج المغربية في حفل زفافها الأسطوري الذي أقامته نهاية الأسبوع المنصرم رفقة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف.

 هذا وحضر لحفل الزفاف عدد من الشيوخ والأمراء والسفراء وعدد كبير من الإعلاميين والنجوم من بينهم لجين عمران وعلا الفارس والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب والإعلامى اللبنانى نيشان ووليد الشامى وغيرهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بلقيس انستغرام فيديو المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:بعد رفض منحه السراح المؤقت..هذا هو القرار الذي اتخذته هيئة الدفاع عن الفنان سعد لمجرد

بعد غياب طويل بوشناق يعود لجمهوره بماما افريكا. | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل ''بوشناق'' يعود لجمهوره ب''ماما افريكا''.

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام ! | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام !

بالفيديو..سعد المجرد دوز البوناني فالحبس ولورا بريول سهرات في ملهى ليلي معروف في باريس.. وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد دوز البوناني فالحبس ولورا بريول سهرات في ملهى ليلي معروف في باريس.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو لحظة القبض على فوكيد يضايق السياح بمراكش | زووم
منذ 2 ساعات

فيديو لحظة القبض على ''فوكيد'' يضايق السياح بمراكش

بعد منعه من الغناء في مصر..الريفي يطلق أغنية جديدة من مصر | زووم

بعد منعه من الغناء في مصر..الريفي يطلق أغنية جديدة من مصر

لكريساج بالعلالي في القريعة بالدار البيضاء. ردو بالكم | زووم

لكريساج بالعلالي في القريعة بالدار البيضاء. ردو بالكم

أول فيديو بوجه مكشوف لمنفذ الهجوم على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة يلتقط فيه سيلفي بدم باردة | زووم

أول فيديو بوجه مكشوف لمنفذ الهجوم على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة يلتقط فيه سيلفي بدم باردة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند تاجر مخدرات في أكادير

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير | اقتصاد

محزن ...الزلزال يوقف أضخم مشروع سياحي وترفيهي بمدينة أكادير

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل الحكومي.. | بوليتيك

مصادر...هذه حقيقة التحالف بين الإتحاد الإشتراكي و العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن التشكيل

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء | بوليتيك

الشركة الوطنية للطرق السيارة تكشف عن استراتيجية جديدة لتخفيف الإزدحام بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.