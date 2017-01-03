 مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل

بعد غياب طويل بوشناق يعود لجمهوره بماما افريكا. | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل ''بوشناق'' يعود لجمهوره ب''ماما افريكا''.

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي مراكش..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو | دولي

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات لبيع التوابل بأكادير | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات لبيع التوابل بأكادير

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام ! | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | موسيقي من مدينة أڭادير يتعرض للإهانة بسبب تأديته لوصلة فنية في الشارع العام !

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي | دولي

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب | دولي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا | بوليتيك

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا

2017 سنة الأمل !!!

مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 11:28 مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتز حي بنكيران بمدينة طنجة على مستوى تجزئة السلام، أمس الاثنين، على وقع خبر صادم، بطله شاب، أقدم على الانتحار داخل منزل أسرته.

 ''شوف تيفي''

اهتز حي بنكيران بمدينة طنجة على مستوى تجزئة السلام، أمس الاثنين، على وقع خبر صادم، بطله شاب، أقدم على الانتحار داخل منزل أسرته.

وفي تفاصيل هذه الفاجعة، فإن الهالك المسمى ''أيوب.ب'' وهو من مواليد سنة ٬1998 أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل الأسرة، وقد عثر عليه أحد أفراد عائلته معلقا وهو جثة هامدة.

وفور العثور على الهالك جثة هامدة، تم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بالمكان وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الظروف والأسباب التي دفعت بهذا الشاب للانتحار، في حين قامت سيارة للإسعاف بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وحصلت ''شوف تيفي'' على الحساب الفايسوكي للهالك، حيث كتب هذا الأخير في آخر تدوينة له قبل انتحاره بدقائق ''الوداع أخواتي''، وهو الأمر الذي جعل العشرات من أصدقائه يتفاعلون ويعبرون عن حزنهم الشديد لقيامه بهذه الخطوة المؤلمة.

 شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحساب الفايسبوكي طنجة الانتحار جثة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي مراكش..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي مراكش..وهذه هي التفصايل المؤلمة

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات لبيع التوابل بأكادير | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بأحد المحلات لبيع التوابل بأكادير

انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا بنكيران بالرباط | حوادث و حقوق

انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا ''بنكيران'' بالرباط

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لكريساج بالعلالي في القريعة بالدار البيضاء. ردو بالكم | زووم
منذ 40 دقيقة

لكريساج بالعلالي في القريعة بالدار البيضاء. ردو بالكم

أول فيديو بوجه مكشوف لمنفذ الهجوم على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة يلتقط فيه سيلفي بدم باردة | زووم

أول فيديو بوجه مكشوف لمنفذ الهجوم على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة يلتقط فيه سيلفي بدم باردة

فتاة مغربية كانت حاضرة ـ تحكي ما وقع في الملهى الليلي بتركيا ليلة البوناني !!! | زووم

فتاة مغربية كانت حاضرة ـ تحكي ما وقع في الملهى الليلي بتركيا ليلة البوناني !!!

بالفيديو | بلاك جاڭوار يستهل سنة 2017 بأغنية ما سخيت .. أغنية رومانسية رائعة | قنوات أخرى

بالفيديو | بلاك جاڭوار يستهل سنة 2017 بأغنية '' ما سخيت ''.. أغنية رومانسية رائعة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل

بعد غياب طويل بوشناق يعود لجمهوره بماما افريكا. | ثقافة و فنون

بعد غياب طويل ''بوشناق'' يعود لجمهوره ب''ماما افريكا''.

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي مراكش..وهذه هي التفصايل المؤلمة | حوادث و حقوق

فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو | دولي

عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.