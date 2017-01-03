مؤلم وبالصورة.. شاب طنجاوي ترك رسالة مؤثرة على الفايسبوك ثم انتحر بطريقة بشعة.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز حي بنكيران بمدينة طنجة على مستوى تجزئة السلام، أمس الاثنين، على وقع خبر صادم، بطله شاب، أقدم على الانتحار داخل منزل أسرته.

''شوف تيفي''

اهتز حي بنكيران بمدينة طنجة على مستوى تجزئة السلام، أمس الاثنين، على وقع خبر صادم، بطله شاب، أقدم على الانتحار داخل منزل أسرته.

وفي تفاصيل هذه الفاجعة، فإن الهالك المسمى ''أيوب.ب'' وهو من مواليد سنة ٬1998 أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل الأسرة، وقد عثر عليه أحد أفراد عائلته معلقا وهو جثة هامدة.

وفور العثور على الهالك جثة هامدة، تم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بالمكان وفتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الظروف والأسباب التي دفعت بهذا الشاب للانتحار، في حين قامت سيارة للإسعاف بنقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وحصلت ''شوف تيفي'' على الحساب الفايسوكي للهالك، حيث كتب هذا الأخير في آخر تدوينة له قبل انتحاره بدقائق ''الوداع أخواتي''، وهو الأمر الذي جعل العشرات من أصدقائه يتفاعلون ويعبرون عن حزنهم الشديد لقيامه بهذه الخطوة المؤلمة.