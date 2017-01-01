بعد غياب طويل ''بوشناق'' يعود لجمهوره ب''ماما افريكا''. ﻿

أصدر الفنان المغربي حميد بوشناق عمله الجديد ''ماما افريكا'' و التي جمعته بالفنان الدومينيكاني ''فيليكس تريفي'' وهي أغنية تتغنى بالوحدة الأفريقية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أصدر الفنان المغربي حميد بوشناق عمله الجديد ''ماما افريكا'' و التي جمعته بالفنان الدومينيكاني ''فيليكس تريفي'' وهي أغنية تتغنى بالوحدة الأفريقية.

وكانت هذه القطعة آخر ما غنى المطرب الذي شارك بوشناق الغناء قبل وفاته، الأغنية الجديدة تمزج بين فن الراي والريكي وهي تحمل رسالة وحدة وتضامن للجمهور المغربي و للشعوب الأفريقية.

و كان الفنان حميد بوشناق سباقا سواء مع مجموعة الإخوان بوشناق أو بشكل فردي إلى التطرق في أغانيه إلى عدد من المواضيع الإنسانية التي تسلط الضوء على هموم عدد المهمشين و باقي القيم الانسانية.

وكان الفنان الوجدي حميد بوشناق قد فضل الاستقرار بمدينة مراكش وذلك بعد عودته من المهجر وفتح استوديو فني بالمدينة قصد دعم الشباب و المواهب الصاعدة.