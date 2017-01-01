فاجعة وبالفيديو..عمل بطولي لشاب أنقذ أصدقائه ومات غرقا في بركة جليدية في أوكايمدن ضواحي مراكش..وهذه هي التفصايل المؤلمة ﻿

اهتز منتجع أوكايمدن السياحي بإقليم الحوز ضواحي مراكش، نهاية الأسبوع، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شخص، قام بعمل بطولي، حينما غامر بنفسه وأنقذ صديقيه من الغرق في إحدى البرك الثلجية.

''شوف تيفي''

اهتز منتجع أوكايمدن السياحي بإقليم الحوز ضواحي مراكش، نهاية الأسبوع، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شخص، قام بعمل بطولي، حينما غامر بنفسه وأنقذ صديقيه من الغرق في إحدى البرك الثلجية.

وحسب مصادر مراكشية فإن رحلة ثلاثة شبان في منتجع أوكايمدن،انتهت بطريقة بشعة ومؤلمة، حينما سقطوا في بركة ثلجية متجمدة خلال ممارستهم التزحلق، ما جعل أحدهم يغامر بحياته لإنقاذ صديقيه قبل أن يفارق الحياة غرقا.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه وفور وقوع الحادثة، حلت مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، وعناصر الوقاية المدنية الذين تمكنوا من انتشال جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات، بالإضافة إلى نقل صديقيه إلى المستعجلات بإحدى المستشفيات بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.