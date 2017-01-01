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عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 10:08 عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو | دولي
عاجل..منفذ الهجوم المسلح على الملهى الليلي الذي شهد وفاة مغربيتين كيتسيلفى في اسطنبول+فيديو
وضعت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها فيديو ظهر فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول، وهو يقوم بالتقاط سيلفي، خلال قيامه بجولة في أحد شوارع اسطنبول، وذلك قبل

''شوف تيفي''

 وضعت صحيفة الديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، على موقعها فيديو ظهر فيه منفذ الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول، وهو يقوم بالتقاط سيلفي، خلال قيامه بجولة في أحد شوارع اسطنبول، وذلك قبل ارتكابه لمجزرته الدموية.

 وظهر هذا الفيديو المثير، مباشرة بعد نشر الشرطة التركية للصور التقريبية للمنفذ، والذي قتل 39 شخصا داخل الملهى الليلي باسطنبول بطريقة بشعة.

تجدر الإشارة إلى هذا الهجوم، خلف مقتل مغربيتين وإصابة أربعة أخريات، بالإضافة إلى مقتل عدد كبير من العرب من السعودية وتونس ولبنان والأردن وفلسطين.

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