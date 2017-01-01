اندلاع حريق مهول بأحد المحلات لبيع التوابل بأكادير ﻿

اندلع حريق مهول مساء الاثنين بإحدى المحلات التجارية المتواجدة أسفل إحدى العمارات السكنية بالمجمع السكني ” افود ” بحي السلام بأكادير و المتخصصة في بيع التوابل.

شوف تيفي

اندلع حريق مهول مساء الاثنين بإحدى المحلات التجارية المتواجدة أسفل إحدى العمارات السكنية بالمجمع السكني ” افود ” بحي السلام بأكادير و المتخصصة في بيع التوابل.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن النيران اندلعت في حدود الساعة الرابعة زوالا بمحل أحد تجار التوابل و أن السنة النيران التهمت المحل حينما كان صاحبه يقوم بإعداد وجبة غذائه لتفاجئه النيران بعد أن شبت بقنينة الغاز التي حاول إخراجها إلى الشارع إلا أن قوتها لم تترك له أي حظ لتلتهم كل دكانه .

و أضافت المصادر أن ألسنة اللهب وصلت إلى الطابق الأول للعمارة مخلقة خسائر فادحة خاصة على مستوى جدرانها الخارجية ولولا الألطاف الإلهية وتدخل الوقاية المدنية التي سيطرت على الحريق لحدثت الكارثة خاصة وأن العمارة آهلة بالساكنة وتتكون من خمسة طوابق.