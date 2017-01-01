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شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 01:24 شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي | دولي
شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي
أكدت السلطات الألمانية يوم الاثنين أنها ستعدم نحو 22 ألفا من الديوك الرومية بعد رصد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور.

شوف تيفي

أكدت السلطات الألمانية يوم الاثنين أنها ستعدم نحو 22 ألفا من الديوك الرومية بعد رصد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور.

وذكرت السلطات الألمانية، إنه سيجري إعدام نحو 22 ألفا من الديوك الرومية بعد رصد ما يشتبه أنها حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعتين بمنطقة "سكسونيا" السفلى وهي من أكبر المناطق المنتجة للدواجن في ألمانيا.

من جهتها، أوضحت الحكومة المحلية في "كلوبنبرج "في "سكسونيا" السفلى أنه ليس من المعروف بعد إن كانت الحالات تتضمن السلالة (إتش5إن8) لكن الطيور ستعدم كإجراء وقائي.

وأعدم نحو 90 ألفا من الطيور الأسبوع الماضي بعد تأكد وجود إصابات بفيروس (إتش5إن8) في مزارع بسكسونيا السفلى بينما أعدم 16 ألفا من الديوك الرومية في مزرعة رصدت فيها السلالة شديدة العدوى في ولاية نورد راين فستفاليا.

وكانت عدد من البلدان الأوروبية قد رصدت حالات إصابة بفيروس (إتش5إن8) خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.

 

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فيروس (إتش5إن8)/سكسونيا /الديوك الرومية/كإجراء وقائي

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