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اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 01:18 اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب | دولي
اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب
تطرقت الصحافة الإيطالية بشكل كبير لحادثة محاولة مهاجر سري من جنسية مغربية، اغتصاب فتاة من جنسية ألمانية بمدينة البندقية بإيطاليا،و هي القضية التي تفاعل معها الرأي العام الإيطالي , ودفعت زعيم

شوف تيفي

تطرقت الصحافة الإيطالية بشكل كبير لحادثة محاولة مهاجر سري من جنسية مغربية، اغتصاب فتاة من جنسية ألمانية بمدينة البندقية بإيطاليا،و هي القضية التي تفاعل معها الرأي العام الإيطالي , ودفعت زعيم “رابطة الشمال” اليميني المتطرف، إلى المطالبة بـ”إخصاء كيميائي” للمغربي المتورط في الحادثة.

وقد طالب وزير الداخلية بالبلاد الشرطة وكل القوى الأمنية بضرورة التعامل بصرامة مع كل من يتم ضبطه فوق الأراضي الإيطالية دون رخصة إقامة, وجاء هذا القرار ، بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للمسؤولين بالبلد بسبب تعاملهم بشكل، وصفته أطراف من اليمين بـ “المتساهل والمتسامح” مع المهاجرين السريين، وذلك بعد قتل شرطي إيطالي للتونسي المشتبه به في تنفيذ اعتداء برلين وقتل 12 شخصاً وجرح حوالي 50 آخرين، ثم الفرار نحو إيطاليا التي سبق ومر منها قبل سنوات .

وخصص السياسي اليميني تدوينة على حسابه “الفيسبوكي”، للاعتداء الشنيع للمهاجر المغربي على المواطنة الألمانية، وأرفقها برابط مادة إخبارية مفصلة تتضمن صورة المعتدي وتفاصيل عن إلقاء القبض عليه.

جدير بالذكر أن مواطنة ألمانية كانت قد تعرضت في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، لمحاولة اغتصاب من طرف شاب مغربي، جرها بالعنف إلى مدخل مبنى، وتمكنت من الإفلات منه بعد تدخل مواطن إيطالي عاد لمنزله ليخلصها منه بالصدفة، بعدما فتح باب منزله وهرب المعتدي، وتدخلت الشرطة واعتقلته لتكتشف أنه لا يتوفر على تصريح إقامة، ومن ذوي السوابق الجنائية، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

 

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وزير الداخلية/السياسي اليميني/إيطاليا/السوابق الجنائية/اخصاء كيميائي

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