منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا ﻿

أوردت مصادر إعلامية جزائرية، أن منظمة ''درلم انترناشيونال'' تجري في هذه الأثناء اتصالات واسعة لاعتقال زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني تنفيذا لدعوة قضائية ضده، بإرتكاب جرائم ضد

شوف تيفي.. وكالات



أوردت مصادر إعلامية جزائرية، أن منظمة "درلم انترناشيونال" تجري في هذه الأثناء اتصالات واسعة لاعتقال زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني تنفيذا لدعوة قضائية ضده، بإرتكاب جرائم ضد الصحراويين بمخيمات تندوف.

وأفاد موقع "الجزائر تايمز" أن زعيم البوليساريو إبراهيم غالي نقل على وجه السرعة وهو في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي بامبلونا بإسبانيا، والمختص في الأمراض السرطانية.

وأضافت ذات المصادر أن الحكومة الجزائرية حصلت علي ضمانة من نظيرتها الإسبانية بعدم تفعيل مذكرة الإعتقلال الصادرة ضده في إسبانيا نظرا لحالته الإنسانية.

وكشفت ذات المصادر، أن المنظمة الحقوقية "درلم انترناشيونال" تسابق الزمن في هذه الأثناء بإجراء اتصالات واسعة لاعتقال زعيم البوليساريو من المستشفى حتى يمثل أمام العدالة الإسبانية بتهم ثقيلة.





