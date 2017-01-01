لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 ﻿

تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأول مرة في تاريخها، من معالجة جميع ملفات المرض مع نهاية السنة، والتي بلغ عددها مليون و380 ألف ملف إلى حدود 31 دجنبر الماضي بكلفة مالية فاقت 92 مليار

شوف تيفي

تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأول مرة في تاريخها، من معالجة جميع ملفات المرض مع نهاية السنة، والتي بلغ عددها مليون و380 ألف ملف إلى حدود 31 دجنبر الماضي بكلفة مالية فاقت 92 مليار سنتيم.

وأعلنت التعاضدية العامة في بلاغ لها توصلت شوف تيفي به، أنه تم بلوغ هذه النتيجة بفضل المجهود الاستثنائي الذي بذله مستخدمو التعاضدية العامة، مشيرة إلى اشتغال 75 مستخدما يوم السبت 31 دجنبر المنصرم، من أجل تسجيل الملفات الواردة عبر البريد وتصفية جميع الملفات المسجلة إلى حدود يوم 30 دجنبر.

البلاغ أكد أن اشتغال 38 مستخدما على مستوى مدينة الرباط، يتم من أجل تصفية 4442 ملف مرض ومستخدمان لتسجيل 600 ملف مرض في حين تمكن 4 مستخدمين بمدينة تمارة من تصفية 1048 ملف مرض، فيما قام مستخدم التعاضدية بمدينة سلا بتصفية 120 ملف مرض.

وبتاريخ 31 دجنبر، اشتغل على مستوى المندوبيات الجهوية، 25 مستخدما لتصفية ما مجموعه 2162 ملف مرض، وتمت تصفية 900 ملف مرض بالقنيطرة و73 ملفا ببركان و419 بمكناس و150 بوجدة و350 بفاس و90 بطنجة و90 بالدار البيضاء و90 بأكادير، مشيرا إلى أن مستخدمي مندوبية مراكش تمكنوا من إنهاء تصفية جميع الملفات يوم 30 دجنبر نظرا لاشتغالهم طيلة أيام الأسبوع إلى حدود الساعة السابعة مساء.



