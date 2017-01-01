 لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي | دولي

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب | دولي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا | بوليتيك

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 | اقتصاد

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016

عائلة بيضاوية تقدم الحلويات لشرطة البيضاء ليلة رأس السنة | مجتمع

عائلة بيضاوية تقدم الحلويات لشرطة البيضاء ليلة رأس السنة

عاجل:أول رد جزائري رسمي على احتجاجات غلاء المعيشة التي شهدتها الجارة الشرقية | دولي

عاجل:أول رد جزائري رسمي على احتجاجات غلاء المعيشة التي شهدتها الجارة الشرقية

انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا بنكيران بالرباط | حوادث و حقوق

انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا ''بنكيران'' بالرباط

بنك المغرب يدشن سنة 2017 بموقع الكتروني جديد | اقتصاد

بنك المغرب يدشن سنة 2017 بموقع الكتروني جديد

خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا | دولي

خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا

2017 سنة الأمل !!!

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 00:47 لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 | اقتصاد
لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016
تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأول مرة في تاريخها، من معالجة جميع ملفات المرض مع نهاية السنة، والتي بلغ عددها مليون و380 ألف ملف إلى حدود 31 دجنبر الماضي بكلفة مالية فاقت 92 مليار

شوف تيفي
تمكنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لأول مرة في تاريخها، من معالجة جميع ملفات المرض مع نهاية السنة، والتي بلغ عددها مليون و380 ألف ملف إلى حدود 31 دجنبر الماضي بكلفة مالية فاقت 92 مليار سنتيم.
وأعلنت التعاضدية العامة في بلاغ لها توصلت شوف تيفي به، أنه تم بلوغ هذه النتيجة بفضل المجهود الاستثنائي الذي بذله مستخدمو التعاضدية العامة، مشيرة إلى اشتغال 75 مستخدما يوم السبت 31 دجنبر المنصرم، من أجل تسجيل الملفات الواردة عبر البريد وتصفية جميع الملفات المسجلة إلى حدود يوم 30 دجنبر.
البلاغ أكد أن اشتغال 38 مستخدما على مستوى مدينة الرباط، يتم من أجل تصفية 4442 ملف مرض ومستخدمان لتسجيل 600 ملف مرض في حين تمكن 4 مستخدمين بمدينة تمارة من تصفية 1048 ملف مرض، فيما قام مستخدم التعاضدية بمدينة سلا بتصفية 120 ملف مرض.
وبتاريخ 31 دجنبر، اشتغل على مستوى المندوبيات الجهوية، 25 مستخدما لتصفية ما مجموعه 2162 ملف مرض، وتمت تصفية 900 ملف مرض بالقنيطرة و73 ملفا ببركان و419 بمكناس و150 بوجدة و350 بفاس و90 بطنجة و90 بالدار البيضاء و90 بأكادير، مشيرا إلى أن مستخدمي مندوبية مراكش تمكنوا من إنهاء تصفية جميع الملفات يوم 30 دجنبر نظرا لاشتغالهم طيلة أيام الأسبوع إلى حدود الساعة السابعة مساء.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المغرب ملفات تصفية سنة 2016

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بنك المغرب يدشن سنة 2017 بموقع الكتروني جديد | اقتصاد

بنك المغرب يدشن سنة 2017 بموقع الكتروني جديد

المغرب يرخص لبنوك تشاركية لأول مرة بشراكة خليجية | اقتصاد

المغرب يرخص لبنوك'' تشاركية'' لأول مرة بشراكة خليجية

النمو الاقتصادي في المغرب يسجل انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 | اقتصاد

النمو الاقتصادي في المغرب يسجل انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2016

رغم التساقطات المطرية...المغرب يسعى لشراء نصف مليون طن من القمح الأوروبي والأمريكي | اقتصاد

رغم التساقطات المطرية...المغرب يسعى لشراء نصف مليون طن من القمح الأوروبي والأمريكي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : الثلاثاء 03 يناير 2017 | الطقس
منذ 54 دقيقة

أحوال الطقس : الثلاثاء 03 يناير 2017

أشنو قال زهرك اليوم: 03 يناير 2017 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 03 يناير 2017

لبناني أحد الناجين من الهجوم الدموي على الملهى الليلي في اسطنبول يدلي بشهادته | قنوات أخرى

لبناني أحد الناجين من الهجوم الدموي على الملهى الليلي في اسطنبول يدلي بشهادته

محاولة فاشلة لالتقاط نمر ضال | قنوات أخرى

محاولة فاشلة لالتقاط نمر ضال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي | دولي
منذ 25 دقيقة

شبح انفلوانزا الطيور يحلق في سماء أوروبا و ألمانيا تعدم 22 ألف ديك رومي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب | دولي

اليمين المتطرف الإيطالي يطالب بإخصاء مهاجر مغربي متهم بالاغتصاب

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا | بوليتيك

منظمة حقوقية تسابق الزمن لإعتقال زعيم البوليساريو من داخل مستشفى بإسبانيا

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016 | اقتصاد

لأول مرة في تاريخها..التعاضدية العامة للموظفين تعلن تصفية جميع ملفات سنة 2016

﻿ ﻿
أمس 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.