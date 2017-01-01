عائلة بيضاوية تقدم الحلويات لشرطة البيضاء ليلة رأس السنة ﻿

تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة لإحدى العائلات البيضاوية ليلة رأس سنة 2016 وهي تقدم حلويات لعدد من رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين سلامة المواطنين و الممتلكات خلال تلك الليلة .

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من الفايسبوكيين المغاربة صورة لإحدى العائلات البيضاوية ليلة رأس سنة 2016 وهي تقدم حلويات لعدد من رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين سلامة المواطنين و الممتلكات خلال تلك الليلة .

و أثارت صورة عائلة ''القاديري '' العديد من تعاليق الإعجاب لهذه العائلة المواطنة و التي خلقت نوعا من الارتياح و الفرح في قلوب الأمنيين الذي استحسنوا هذه البادرة الإنسانية الرائعة.

وكان طاقم قناة ''شوف تيفي '' قد قضى ليلة بيضاء مع رجال أمن البيضاء رصدت من خلالها كاميرات القناة عدد من التدخلات و الإعتقالات.