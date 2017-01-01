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عاجل:أور رد جزائري رسمي على احتجاجات غلاء المعيشة التي شهدتها الجارة الشرقية

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 00:39 عاجل:أور رد جزائري رسمي على احتجاجات غلاء المعيشة التي شهدتها الجارة الشرقية | دولي
عاجل:أور رد جزائري رسمي على احتجاجات غلاء المعيشة التي شهدتها الجارة الشرقية
نقلت قبل قليل،جريدة الشروق الجزائرية على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بأن الاحتجاجات التي

شوف تيفي:

نقلت قبل قليل،جريدة الشروق الجزائرية على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بأن الاحتجاجات التي
شهدتها ولاية بجاية على غلاء المعيشة، تحت السيطرة.
وقال الوزير في أول رد رسمي على هذه الاحتجاجات: ''لقد تم احتواء الوضع ونتابع التطورات الحاصلة في الولاية، كما أن الدولة ملتزمة بضمان القدرة الشرائية لكل المواطنين''، معتبرا انفجار لغم بالبليدة، حادث يمكن أن يقع، مؤكدا أن ردة فعل عائلات الضحايا كانت طبيعية ومفهومة.

ودعا وزير الداخلية خلال زيارة قادته مساء اليوم الإثنين، إلى ضرورة توخي الحيطة واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في خضم ما تعيشه دول الجوار، محذرا مما أسماه أصحاب النوايا السيئة الذين يستغلون الظروف لزرع البلبلة. وعاد بدوي، للإشادة بالمجهودات التي تبذلها قوات الجيش لاستتباب الأمن والاستقرار، مستدلا بالحصيلة الإيجابية التي تنشرها المؤسسة العسكرية عن القضاء على الإرهابيين والتصدي لمحاولات اختراق الحدود بالإضافة إلى حجز كميات معتبرة من الأسلحة،
و استفسر وزير الداخلية عن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشن إضرابات احتجاجا على ما وصف بغلاء المعيشة والإجراءات التي تضمنها قانون المالية، مؤكدا: ''بأن الحكومة ملتزمة بسياسة الدعم الاجتماعي، والدولة تبقى الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطن رغم الظرف الاقتصادي الاستثنائي'' وتابع: ''في الحكومة نعمل على ترسيخ القيم الدستورية ومواصلة سياسة الدعم على غرار إنجاز سكنات، ودعم قطاعي التربية والصحة، وعلى
المواطن أن يتحلى من جهته بالمواطنة''.

 

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