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انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا ''بنكيران'' بالرباط

بتاريــخ : 3 يناير 2017 / 00:18 انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا بنكيران بالرباط | حوادث و حقوق
انفراد .. شاب يحاول الإنتحار أمام فيلا ''بنكيران'' بالرباط
ذكرت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن شابا حاول إحراق نفسه مساء اليوم الاثنين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف ''عبدالاله بنكيران''.وذلك بعد منعه من طرف الحراس الخاصين بمنزل بنكيران حيث كان يريد لقاء رئيس

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

ذكرت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن شابا حاول إحراق نفسه مساء اليوم الاثنين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف ''عبدالاله بنكيران''.وذلك بعد منعه من طرف الحراس الخاصين بمنزل بنكيران حيث كان يريد لقاء رئيس الحكومة

و أضافت المصادر أن الشاب العاطل عن العمل و الذي يعاني مشاكل اجتماعية كان قد استنجد ببنكيران قبل مدة , وهو من طلب منه أن يعاود لقاءه فيما بعد , و أشارت المصادر أن الشاب عمد إلى صب مادة حارقة على جسده بعدما طرده أحد حراس فيلا ''بنكيران''.

و كانت اقامة بنكيران قد شهدت حادثا مماثل شهر يونيو الماضي بعد إقدام عسكري متقاعد على إضرام النار في جسده أمام منزل رئيس الحكومة بحي الليمون بالرباط, قبل أن يتدخل رجال الشرطة الذين عاينوا الحادث و سارعوا إلى إخماد النيران و إنقاذ العسكري المتقاعد من موت محقق.

 

 

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شوف تيفي المغرب اضرام النار منزل بنكيران

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