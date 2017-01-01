بنك المغرب يدشن سنة 2017 بموقع الكتروني جديد ﻿

استهل بنك المغرب السنة الجديدة بإطلاق نسخة جديدة لموقعه على الإنترنيت، اليوم الاثنين، والذي صمم بشكل يجعل الولوج إلى محتواه متوفر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، سهلا وسريعا.

شوف تيفي

استهل بنك المغرب السنة الجديدة بإطلاق نسخة جديدة لموقعه على الإنترنيت، اليوم الاثنين، والذي صمم بشكل يجعل الولوج إلى محتواه متوفر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، سهلا وسريعا.

وأفاد بلاغ لبنك المغرب أنه تمت إعادة صياغة الموقع من أجل تسهيل ولوج مختلف فئات المتصفحين لكافة المعلومات، بحيث يمكن للفئات المستهدفة، من قبيل وسائل الإعلام وزبناء مؤسسات الائتمان وموردي البنك والباحثين عن العمل، الولوج بشكل مباشر إلى المحتوى الذي يعنيهم.

وقد تمت إعادة صياغة الموقع بتصميم جديد، يضمن إبحارا سهلا وتلقائيا، وبيئة مبتكرة، ومنصة معلوماتية أكثر متانة من أجل موقع متاح باستمرار، وتبويب حسب مهن البنك.

وتوفر الصفحة الرئيسية، بفضل هيكلتها، نظرة شاملة عن آخر الأحداث، التي تعرضها في مساحة متحركة وبارزة ومزودة بالصور، كما تنشر المستجدات من البلاغات الصحفية والإصدارات والإحصائيات وطلبات تقديم العروض. وتتيح البوابة الجديدة للعموم، علاوة على ذلك، وثائق غنية ومفصلة حول صلاحيات البنك ومهامه الأساسية من قبيل السياسة النقدية، والإشراف البنكي، وإصدار وتداول العملة النقدية، وتطوير ومراقبة أنظمة ووسائل الأداء، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي، ونشر الإحصائيات النقدية والمالية، بالإضافة إلى معلومات تهم مختلف الأسواق.

كما توفر البوابة طرقا مختصرة للولوج إلى ثلاثة مواقع تهم دار السكة، وهي عبارة عن منصة توفر نظرة جامعة عن سلسلات القطع والأوراق النقدية التي يصدرها بنك المغرب ومتحف بنك المغرب الذي يعد فضاء يعرض مختلف المجموعات النقدية والفنية الغنية المعروضة داخل المتحف كما يتيح للعموم فرصة القيام بزيارة افتراضية لبناية المتحف؛ ثم الفضاء التربوي الذي بفضله أصبحت في متناول العموم (بمن فيهم الصغار وهيئات التربية والتدريس) مجموعة من الموارد الرامية إلى تبسيط مهام البنك المركزي وتسهيل فهمها. ويمكن لمتصفحي الموقع استعمال محرك بحث يغطي كافة المحتويات، كما يمكنهم الاشتراك في الرسالة الإخبارية لبنك المغرب ليظلوا على اطلاع دائم بكافة المستجدات.