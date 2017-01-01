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خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 23:55 خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا | دولي
خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا
شرعت دولة فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، و ذلك في خطوة غير مسبوقة بالقارة الأوربية، تأمل فنلندا من خلال هذه العملية أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد

شوف تيفي

شرعت دولة فنلندا في دفع راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل، و ذلك في خطوة غير مسبوقة بالقارة الأوربية، تأمل فنلندا من خلال هذه العملية أن تقلص من البيروقراطية الحكومية وتحد من الفقر وتزيد من فرص العمل.

وذكر'' أولي كانغاس''، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية ,إن التجربة التي تمتد لعامين وتشمل 2000 مواطن تم اختيارهم عشوائيا للحصول على إعانات البطالة انطلقت في الأول من يناير.

ويحصل هؤلاء العاطلين عن العمل على 560 يورو (587 دولار) كل شهر، بدون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها تلك المبالغ , وسيتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعليا.

يذكر أن معدل البطالة في فنلندا، التي يقطنها 5.5 ملايين نسمة،وصل إلى 8.1 بالمائة في نونبر حيث يعيش حوالي 213 ألف شخص بدون وظيفة وهو رقم لم يتغير عن العام الماضي.

 

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خبر لايهم بنكيران والمغاربة : فنلندا تشرع في دفع رواتب للعاطلين في أول تجربة على مستوى دول أوروبا

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