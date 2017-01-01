دراسة مثيرة: تدخين الحشيش يرفع هرمون الأنوثة عند الرجال..وها علاش ﻿

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء متخصصون، بأن تعاطي مخدر الحشيش، يتسبب في ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة عند الرجال.

''شوف تيفي''



كشفت دراسة جديدة أجراها علماء متخصصون، بأن تعاطي مخدر الحشيش، يتسبب في ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة عند الرجال.



وحسب وسائل إعلام عربية، نشرت هذه الدراسة، فقد قال أنتوني يون الجراح التجميلي الأمريكي إن إدمان الحشيش يضرب التوازن الهرموني ما بين التستوستيرون والأستروجين مخففا من نسبة هرمون الذكورة لصالح ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن راديو ''مونتي كارلو'' الأمريكي، قال إن التجارب العلمية التي تمت على الحيوانات بينت أن مخدر الحشيش يخفض منسوب هرمون الذكورة ''التستوستيرون'' وحجم الخصيتين ونوعية السائل المنوي، كما أن هذه التغيرات الفيزيولوجية قد تقترن بتغيرات على صعيد نمو الغدد الزهمية للثدي.



وأوضح الخبراء كذلك بأن تعاطي الحشيش يتسبب في كبر حجم الثدي عند الرجال، موضحين بأن العمليات الجراحية لتصغير الثدي المتضخم عند الرجال زادت خلال عام 2015 لتصل إلى 30 ألف عملية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.





