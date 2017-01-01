المغرب يرخص لبنوك'' تشاركية'' لأول مرة بشراكة خليجية ﻿

أعلن بنك المغرب في بلاغ رسمي ، مساء اليوم الاثنين، 2 يناير 2016 اعتماده عددا من المؤسسات البنكية، المغربية والأجنبية، التي حازت على ترخيص العمل في إطار النشاط البنكي التشاركي (الإسلامي)، في المغرب.

شوف تيفي

أعلن بنك المغرب في بلاغ رسمي ، مساء اليوم الاثنين، 2 يناير 2016 اعتماده عددا من المؤسسات البنكية، المغربية والأجنبية، التي حازت على ترخيص العمل في إطار النشاط البنكي التشاركي (الإسلامي)، في المغرب.

وقد حازت الثقة حسب نفس المصدر، خمس مؤسسات بنكية مغربية، بشراكة، مع ثلاث مؤسسات أجنبية خليجية، من قطر، البحرين، والسعودية، إَضافة، إلى مؤسسة بنكية خليجية كبرى، هي ''البنك الإسلامي للتنمية''.

إعلان بنك المغرب، للبنوك المرخص لها بالمغرب، حصر الأسماء كما يلي :

- بنك القرض العقاري والسياحي، بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.

- البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية “دلة البركة”.

- البنك الشعبي المركزي، بشراكة مع المجموعة السعودية “غايدنس” (شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري).

- القرض الفلاحي المغربي، بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، التابعة لـ”البنك الإسلامي للتنمية”.

- التجاري وافا بنك، الذي ما يزال، حسب البلاغ، يجري، مفاوضات بشأن شراكات مستقبلية.