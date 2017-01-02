بالصور:الجزائر على صفيح ساخن.. اشتباكات وأعمال تخريب بعد الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية و هذه حصيلة الجرحى ﻿

مواجهات بين محتجين وعناصر الشرطة التي استعملت الغازات المسيلة للدموع، على خلفية الزيادات المتضمنة في قانون مالية الجزائر لسنة 2017:حصيلة الاضراب الواسع الذي دعا إليه اليوم الاثنين،مواطنون

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مواجهات بين محتجين وعناصر الشرطة التي استعملت الغازات المسيلة للدموع، على خلفية الزيادات المتضمنة في قانون مالية الجزائر لسنة 2017:حصيلة الاضراب الواسع الذي دعا إليه اليوم الاثنين،مواطنون جزائريون.

ونظم المئات من المتظاهرين مسيرة انطلقت من حي ''إيديمكو'' بوسط مدينة بجاية باتجاه مقر الولاية للتنديد بالإجراءات الأخيرة التي أدت إلى الاضرار بالقدرة الشرائية، لتتطور إلى مواجهات أسفرت عن جرحى في صفوف المحتجين قدر عددهم بنحو 23 شخصا، فضلا عن جرح نحو 36 شرطيا.

وقام المحتجون،حسب ما نشرته جريدة الشروق، طوال المسيرة بالرشق ووضع المتاريس على محاور الطرقات وتخريب بعض الممتلكات، الأمر الذي دفع بأصحاب حافلات النقل إلى التوقف عن العمل خلال المساء. وبوصول المتظاهرين إلى مفترق طرق ''داواجي''، بالقرب من مقر الولاية تدخلت عناصر الأمن لتفريق المحتجين لتنطلق مرحلة أخرى من الكر والفر بينها وبين متظاهرين قاموا برشقها بالحجارة لترد عليهم بالغازات المسيلة للدموع.

وفي سياق متصل، يضيف ذات المصدر،قام محتجون على مستوى منطقة ''باكارو'' التابعة لبلدية ''تيشي'' بغلق الطريق الوطني رقم 9 الرابط بجاية بولاية سطيف وحرق العجلات المطاطية، وأقدم بعض الشباب على غلق الطريق في وجه بعض حافلات نقل المسافرين على مستوى كل من باكارور وتالة خالد عبر الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف، حيث أجبر في هذا الصدد أصحاب هذه الحافلات على إنزال المسافرين تحت طائل تهديدات حرق الحافلة، الأمر الذي أجبر المئات من المسافرين، رجالا ونساء وأطفال على مواصلة طريقهم سيرا على الأقدام لعشرات الكيلومترات.