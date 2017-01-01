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عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 22:42 عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق | دولي
عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق
انفلات أمني غير مسبوق ،سُجل اليوم الاثنين بالجزائر بعد إضراب غير قانوني مس بشكل جزئي النشاط التجاري على مستوى ثلاث ولايات من وسط الجزائر، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض

شوف تيفي:
انفلات أمني غير مسبوق ،سُجل اليوم الاثنين بالجزائر بعد إضراب غير قانوني مس بشكل جزئي النشاط التجاري على مستوى ثلاث ولايات من وسط الجزائر، حيث أغلق التجار محلاتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد و ذلك استجابة لنداءات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد لوحظ في ولاية بجاية استجابة جزئية لنداء الاضراب, و قد تسارعت الأحداث في منتصف الصبيحة بعد قدوم شباب على مستوى نهج كريم بلقاسم بغرب المدينة الذين قاموا بقطع الطريق في عدة أماكن من الشارع مما احدث ذعرا عاما و أدى بالتجار و الإدارات إلى غلق الأبواب.

كما تخللت هذه الحركة مواجهات بين المتظاهرين و قوات الأمن و تخريب للأملاك الحضرية و حرق حافلة للنقل العمومي.

أما في نهاية الصبيحة فقد تم تسجيل استجابة جزئية للحركة الاضرابية حيث أن 50 % من تعداد المنخرطين في الاتحاد العام للتجار الجزائريين لم يستجيبوا لنداء الإضراب و تم تشكيل فرق عديدة من اجل تحسيس المنخرطين في المنظمة ''بعدم الرضوخ'' حسبما أكده المنسق البلدي ببجاية سمير ماماس.

كما أشارت شهادات متطابقة إلى أن المناطق الأخرى من الولاية سيما سيدي عيش و القصر قد سجلت محاولات مواجهات لكن دون خطورة حيث قام المتظاهرون بغلق الطريق الوطني رقم 26 وقاموا بسد بعض الانهج.

أما بولاية البويرة فان النشاط التجاري قد شمله الإضراب بوسط المدينة وفي بلديات مشد الله و الشرفة و حيزر (شرق) و كذا في بلديتي عمر و القادرية (غرب) حيث أغلق بعض التجار أبواب محلاتهم.

من جانب آخر كان الوضع عادي في المناطق الأخرى على غرار بشلول (شرق) و سور الغزلان و العجيبة و أحنيف و بلديات أخرى في غرب الولاية حيث فتح كل التجار أبواب محلاتهم.

أما بولاية بومرداس فان غالبية التجار ببلديتي برج منايل و يسر (شرق) قد أغلقوا محلاتهم و ذلك استجابة ''لنداءات مجهولة المصدر'' حسبما أكده لوأج بعض المضربين.

و قد جرت هذه الحركة الاضرابية في جو من الهدوء تحت أنظار المواطنين الذين لم يجدوا تفسيرا لهذا الإضراب المفاجئ.

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