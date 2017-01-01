 عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق | دولي

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق

عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين | دولي

عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

العلالي يؤكد رشيد شو يتربع على عرش البرامج التلفزية بالمغرب | صحافة

العلالي يؤكد ''رشيد شو'' يتربع على عرش البرامج التلفزية بالمغرب

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد | بوليتيك

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي | مجتمع

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج +

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية ابتداء من العام الجديد | مجتمع

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية | بوليتيك

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

2017 سنة الأمل !!!

عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 22:16 عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين | دولي
عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين
أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين ارتفاع عدد ضحايا التمرد الذي وقع داخل أحد السجون شمالي البرازيل إلى 60 قتيلا على الأقل.

شوف تيفي
أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين ارتفاع عدد ضحايا التمرد الذي وقع داخل أحد السجون شمالي البرازيل إلى 60 قتيلا على الأقل.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 50 سجينا اليوم , في أعمال شغب دموية شهدها سجن في مدينة ''ماناوس'' بولاية الأمازون شمال البلاد.

وذكرت شبكة ''فوكس نيوز'' الإخبارية الأمريكية أن عددا من الضحايا تعرضوا للبتر أو قطع الرؤوس , وصرح سيرجيو فونتيس وزير الأمن المحلى بولاية امازوناس - التي وقع بها هذا التمرد - بأن عددا من النزلاء تمكنوا من الفرار , لم يكشف عن عددهم , واصفا الحادث بأنه أكبر مجزرة تشهدها سجون الولاية على مدار تاريخها.

وقال فونتيس إن التحقيقات كشفت عن وجود نفق يعتقد أن أشخاصا من الخارج استخدموه في توصيل أسلحة للنزلاء المتمردين داخل السجن

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سجون مغرب برازيل وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق | دولي

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع | دولي

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع

عاجل.. هذاهو عدد المعتقلين بسبب الهجوم المسلح الدموي بملهى ليلي بإسطنبول | دولي

عاجل.. هذاهو عدد المعتقلين بسبب الهجوم المسلح الدموي بملهى ليلي بإسطنبول

عاجل.. انفجار قنبلة بالجزائر..وهذا هو عدد القتلى+صورة | دولي

عاجل.. انفجار قنبلة بالجزائر..وهذا هو عدد القتلى+صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كل ما قام به الملك محمد السادس نواحي مراكش اليوم | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

كل ما قام به الملك محمد السادس نواحي مراكش اليوم

أشهر مذيعة فرنسية تودع جمهورها بطريقة خاصة على المباشر‎ | قنوات أخرى

أشهر مذيعة فرنسية تودع جمهورها بطريقة خاصة على المباشر‎

2017 عند المغاربة .. بين الأمل و الألم | خارج البلاطو

2017 عند المغاربة .. بين الأمل و الألم

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017 | قنوات أخرى

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق | دولي
منذ 8 دقائق

عاجل و بالفيديو:نايضة في الجزائر بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية و انفلات أمني غير مسبوق

عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين | دولي

عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

العلالي يؤكد رشيد شو يتربع على عرش البرامج التلفزية بالمغرب | صحافة

العلالي يؤكد ''رشيد شو'' يتربع على عرش البرامج التلفزية بالمغرب

﻿ ﻿
اليوم 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.