عاجل: سيناريو عكاشة يتكرر بأحد السجون البرازيلية.. و الحصيلة وفاة 60 سجين ﻿

أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين ارتفاع عدد ضحايا التمرد الذي وقع داخل أحد السجون شمالي البرازيل إلى 60 قتيلا على الأقل.

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أكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين ارتفاع عدد ضحايا التمرد الذي وقع داخل أحد السجون شمالي البرازيل إلى 60 قتيلا على الأقل.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 50 سجينا اليوم , في أعمال شغب دموية شهدها سجن في مدينة ''ماناوس'' بولاية الأمازون شمال البلاد.

وذكرت شبكة ''فوكس نيوز'' الإخبارية الأمريكية أن عددا من الضحايا تعرضوا للبتر أو قطع الرؤوس , وصرح سيرجيو فونتيس وزير الأمن المحلى بولاية امازوناس - التي وقع بها هذا التمرد - بأن عددا من النزلاء تمكنوا من الفرار , لم يكشف عن عددهم , واصفا الحادث بأنه أكبر مجزرة تشهدها سجون الولاية على مدار تاريخها.

وقال فونتيس إن التحقيقات كشفت عن وجود نفق يعتقد أن أشخاصا من الخارج استخدموه في توصيل أسلحة للنزلاء المتمردين داخل السجن



