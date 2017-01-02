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صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 22:13 صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل
شهد شارع الجيش الملكي بمدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة صادمة، بطلتها شابة، هددت برمي نفسها من الطابق الخامس لعمارة سكنية.

 ''شوف تيفي''

شهد شارع الجيش الملكي بمدينة تطوان نهاية الأسبوع المنصرم، واقعة صادمة، بطلتها شابة، هددت برمي نفسها من الطابق الخامس لعمارة سكنية.

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة، التي كانت في حالة هيستيرية وهي تصرخ، حاولت رمي نفسها من الطابق الخامس لعمارة سكنية، إلا أن أحد أقربائها تدخل في الوقت المناسب ومنعها من ارتكاب جريمة في حق نفسها.

 

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدينة، حلوا بعين المكان الذي عرف تجمعا كبيرا للمواطنين، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعت بالفتاة إلى محاولة انهاء حياتها تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة.

صادم..فتاة دخلت في حالة هيستيرية بتطوان وحاولت الانتحار بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل

 

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