العلالي يؤكد''رشيد شو ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
أكد المنشط المغربي''رشيد العلالي" مقدم برنامج''رشيد شو" الذي تبثه القناة الثانية''دوزيم'' أن برنامجه لازال يتربع على عرش البرامج التلفزية هذه السنة وراء المسلسل التركي''سامحيني", بحسب مركز''ماروك ميتري" المختص في هذا المجال.
وقال رشيد خلال اتصال هاتفي مع قناة''شوف تيفي" أن النسخة الرابعة و على غرار النسخ السابقة تشهد نجاحا كبيرا و أرقام مشاهدات مهمة كما كان في السابق, وأن البرنامج يحضر مفاجأت و ضيوف جدد لمتتبعيه خلال الحلقات المقبلة .
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