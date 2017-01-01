 العلالي يؤكد''رشيد شو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد | بوليتيك

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي | مجتمع

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج +

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية ابتداء من العام الجديد | مجتمع

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية | بوليتيك

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

عاجل وانفراد..أول رد للمغربية نسمة شقيقة نسيمة المصابة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول و هذا ما طالبته من المغاربة | مجتمع

عاجل وانفراد..أول رد للمغربية نسمة شقيقة نسيمة المصابة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول و

البسيج يعتقل نقابيا وعضوابالبيجيدي أشاد بمقتلالسفير الروسي بتركيا | حوادث و حقوق

''البسيج'' يعتقل نقابيا وعضوا''بالبيجيدي'' أشاد بمقتل''السفير الروسي بتركيا''

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع | دولي

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع

الملك يبعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر موظفي الشرطة الأربعة الذين توفوا في حادثة السير بالطريق السيار بين مدينتي مكناس والخميسات | بوليتيك

الملك يبعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر موظفي الشرطة الأربعة الذين توفوا في حادثة السير بالطريق

2017 سنة الأمل !!!

العلالي يؤكد''رشيد شو

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 21:40 العلالي يؤكدرشيد شو | صحافة
العلالي يؤكد''رشيد شو
أكد المنشط المغربي''رشيد العلالي'' مقدم برنامج''رشيد شو'' الذي تبثه القناة الثانية''دوزيم'' أن برنامجه لازال يتربع على عرش البرامج التلفزية هذه السنة وراء المسلسل التركي''سامحيني'', بحسب مركز''ماروك

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


أكد المنشط المغربي''رشيد العلالي" مقدم برنامج''رشيد شو" الذي تبثه القناة الثانية''دوزيم'' أن برنامجه لازال يتربع على عرش البرامج التلفزية هذه السنة وراء المسلسل التركي''سامحيني", بحسب مركز''ماروك ميتري" المختص في هذا المجال.

وقال رشيد خلال اتصال هاتفي مع قناة''شوف تيفي" أن النسخة الرابعة و على غرار النسخ السابقة تشهد نجاحا كبيرا و أرقام مشاهدات مهمة كما كان في السابق, وأن البرنامج يحضر مفاجأت و ضيوف جدد لمتتبعيه خلال الحلقات المقبلة .
.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العلالي يؤكدرشيد شو يتربع على عرش البرامج التلفزية بالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا | صحافة

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناةميدي 1 تيفي من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا | صحافة

عمر المريني الذهبي.. الوجه الجديد الذي تراهن عليه قناة''ميدي 1 تيفي" من أجل إعطاء نفس جديد للمضمون الإخباري الذي تبثه وطنيا، إقليميا ودوليا

أسبوعية ماروك إيبدو تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه | صحافة

أسبوعية ''ماروك إيبدو'' تقرر سحب عددها الأخير من الأكشاك بسبب نشر خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل | صحافة

بالوثيقة.. دار البريهي توزع كعكة الدعم على شركات الإنتاج وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017 | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017

مشهد جد مؤثر..لحظة تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذي قضوا في حادثة سير نواحي فاس | بــووز

مشهد جد مؤثر..لحظة تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذي قضوا في حادثة سير نواحي فاس

فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس..بغيت غير نعيش بكرامة | حالة خاصة

فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس..بغيت غير نعيش بكرامة

قصة مؤلمة تعيد إلى الذاكرة جريمة قتلصابرين..قتلو ليا ولدي وقالوليا ضربو تْران(فيديو مؤثر) | خارج البلاطو

قصة مؤلمة تعيد إلى الذاكرة جريمة قتل''صابرين"..قتلو ليا ولدي وقالوليا ضربو تْران(فيديو مؤثر)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العلالي يؤكدرشيد شو | صحافة
منذ 1 دقيقة

العلالي يؤكد''رشيد شو

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد | بوليتيك

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي | مجتمع

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج +

﻿ ﻿
اليوم 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.