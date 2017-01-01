هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في استهلاك المخدرات،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين

"شوف تيفي"



تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في استهلاك المخدرات،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية.

وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" من مصدرها فقد كان المشتبه فيه، قد اتصل بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط، على الخط الهاتفي 19، وهو في حالة غير طبيعية، قبل أن يشرع في تعريض موظفي الشرطة لعبارات السب والقذف والإهانة، ومهددا بارتكاب أفعال إجرامية خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مكّنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.



