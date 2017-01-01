 هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد | بوليتيك

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي | مجتمع

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج +

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية ابتداء من العام الجديد | مجتمع

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية | بوليتيك

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

عاجل وانفراد..أول رد للمغربية نسمة شقيقة نسيمة المصابة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول و هذا ما طالبته من المغاربة | مجتمع

عاجل وانفراد..أول رد للمغربية نسمة شقيقة نسيمة المصابة في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول و

البسيج يعتقل نقابيا وعضوابالبيجيدي أشاد بمقتلالسفير الروسي بتركيا | حوادث و حقوق

''البسيج'' يعتقل نقابيا وعضوا''بالبيجيدي'' أشاد بمقتل''السفير الروسي بتركيا''

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع | دولي

مثير وبالفيديو..ما وقع في الملهى الليلي في اسطنبول ظهر في مسلسل تركي قبل أسابيع

الملك يبعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر موظفي الشرطة الأربعة الذين توفوا في حادثة السير بالطريق السيار بين مدينتي مكناس والخميسات | بوليتيك

الملك يبعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر موظفي الشرطة الأربعة الذين توفوا في حادثة السير بالطريق

بالفيديو..البخور يتسبب في حرق مهول داخل محل لبيع الأعشاب في أكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو..البخور يتسبب في حرق مهول داخل محل لبيع الأعشاب في أكادير

2017 سنة الأمل !!!

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط

بتاريــخ : 2 يناير 2017 / 21:35 هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق
هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في استهلاك المخدرات،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في استهلاك المخدرات،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية.

وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" من مصدرها فقد كان المشتبه فيه، قد اتصل بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط، على الخط الهاتفي 19، وهو في حالة غير طبيعية، قبل أن يشرع في تعريض موظفي الشرطة لعبارات السب والقذف والإهانة، ومهددا بارتكاب أفعال إجرامية خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، مكّنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة الرباط الحراسة النظرية الملابسات مصالح الأمن ولاية أمن الرباط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البسيج يعتقل نقابيا وعضوابالبيجيدي أشاد بمقتلالسفير الروسي بتركيا | حوادث و حقوق

''البسيج'' يعتقل نقابيا وعضوا''بالبيجيدي'' أشاد بمقتل''السفير الروسي بتركيا''

بالفيديو..البخور يتسبب في حرق مهول داخل محل لبيع الأعشاب في أكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو..البخور يتسبب في حرق مهول داخل محل لبيع الأعشاب في أكادير

عاجل وانفراد..هذه هي هوية المغربيتين اللتين قتلتا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد..هذه هي هوية المغربيتين اللتين قتلتا في الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول

يا ربي السلامة: شخص يحمل سيفا حاول اختطاف فتاة بتمارة وهذا ما فعله الجيران | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: شخص يحمل سيفا حاول اختطاف فتاة بتمارة وهذا ما فعله الجيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017 | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

هذا هو الخبر السار الذي تلقته ساكنة وجدة في اليوم الأول من سنة 2017

مشهد جد مؤثر..لحظة تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذي قضوا في حادثة سير نواحي فاس | بــووز

مشهد جد مؤثر..لحظة تشييع جثامين الأمنيين الأربعة الذي قضوا في حادثة سير نواحي فاس

فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس..بغيت غير نعيش بكرامة | حالة خاصة

فنهاية2016..سيدة تبكي بالدموع..كنت بداري و مخاصني حتى خير والظروف خلاتني نبيع كلينيكس..بغيت غير نعيش بكرامة

قصة مؤلمة تعيد إلى الذاكرة جريمة قتلصابرين..قتلو ليا ولدي وقالوليا ضربو تْران(فيديو مؤثر) | خارج البلاطو

قصة مؤلمة تعيد إلى الذاكرة جريمة قتل''صابرين"..قتلو ليا ولدي وقالوليا ضربو تْران(فيديو مؤثر)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

هذا ما وقع لتاجر مخدرات اتصل بالخط الهاتفي 19 وأهان رجال الشرطة بالرباط

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد | بوليتيك

خاص...حكيم بنشماس يراسل وزير العدل والحريات لفتح تحقيق ضد تسريب المعلومات عن صندوق التقاعد

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج + تسجيل صوتي | مجتمع

طائرة طبية تابعة لوزارة الوردي تنقل مغربي يهودي من تارودانت إلى الدارالبيضاء لاستكمال العلاج +

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية ابتداء من العام الجديد | مجتمع

هام للسائقين بالمغرب.. هذه هي الغرامات المفروضة بسبب صفائح تسجيل السيارات والدراجات النارية

﻿ ﻿
اليوم 20:54 GMT

عاجل...وأخيرا بن كيران يحسم في التشكيلة الحكومية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.